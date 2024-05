Milionário, da dupla com José Rico, tem AVC isquêmico; o que é?

Milionário, 84, que fazia dupla com José Rico, está internado em São José do Rio Preto (SP) após sofrer um AVC isquêmico. Segundo nota do Hospital Beneficência Portuguesa, onde o músico está, o quadro aconteceu após um "estresse traumático" e exames constataram o AVC.

O cantor está "consciente, comunicando-se com a equipe médica e alimentando-se por via oral", sem prejuízos motores ou sensitivos, diz a nota. Ele está passando por reabilitação e já está em tratamento para evitar um novo AVC.

O que é AVC isquêmico?

O AVC resulta da morte de células cerebrais devido à interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. Essa interrupção pode ocorrer de duas formas, sendo geralmente rompimento ou obstrução, o que caracteriza "tipos diferentes de AVC", sendo eles:

AVC hemorrágico: considerado mais grave, ocorre quando um vaso sanguíneo ou artéria se rompe, causando vazamento de sangue na região e interrompendo o fluxo sanguíneo adequado.

AVC isquêmico: quadro do cantor Milionário, acontece quando um vaso sanguíneo é obstruído, seja pelo acúmulo de placas de gordura em suas paredes ou pela migração de um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo, resultando na morte das células que não recebem nutrição.

Principais sintomas

Alterações motoras súbitas

Fraqueza muscular

Incoordenação

Incapacidade de movimentar parte do corpo (geralmente braço e perna de um lado só)

Dormência na face, braço ou perna

Dificuldades na fala

Fala lenta e confusa

Alterações sensitivas

Cegueira

Mudanças nos níveis de consciência

Sonolência

Confusão mental

Outros sintomas

Dor de cabeça repentina

Aumento da pressão intracraniana

Náuseas e vômitos

Teste SAMU para Identificar um AVC

S de Sorriso

Peça para a pessoa sorrir. Em caso de AVC, só um lado da boca se moverá, resultando em um sorriso torto.

A de Abraço

Peça para a pessoa levantar os dois braços. Quem está sofrendo um AVC geralmente não consegue levantar ambos os braços devido à fraqueza em um lado do corpo.

M de Música

Peça para a pessoa cantar uma música. A fala e a coerência ficam comprometidas, dificultando a tarefa.

U de Urgência

Se os testes acima forem positivos, chame ajuda imediatamente.

Causas e fatores de risco

Fatores de risco modificáveis

Pressão alta

Diabetes

Colesterol alto

Tabagismo

Uso de drogas

Obesidade

Sedentarismo

Estresse

Fatores de risco não modificáveis

Idade (mais comum em idosos)

Sexo (afeta mais homens)

Fatores genéticos (histórico familiar de derrame, diabetes, hipertensão)

Como evitar o AVC?

Praticar atividade física

Controlar peso e gordura abdominal

Controlar a pressão arterial

Reduzir o colesterol

Moderação no consumo de álcool

Evitar estresse

Não fumar

Fazer acompanhamento médico

Quais sequelas AVC pode deixar?

Dificuldade em falar, ser compreendido e compreender mensagens;

Incapacidade de reconhecer objetos e pessoas apesar da visão intacta;

Déficit de memória;

Perda de memória de curto e longo prazo, confusão mental, esquecimentos pontuais;

Lesão na área do cérebro que interpreta sensibilidade;

Perda de controle muscular voluntário;

Paralisia;

Espasticidade (contração muscular involuntária, postura inadequada);

Incapacidade de realizar movimentos simples;

Negligência de percepção da metade do corpo afetada (motor, visual, sensitivo).

Tratamento do ACV

Atendimento rápido e imediato: é crucial para salvar e proteger o cérebro. Agilidade e eficiência na admissão e execução de exames são fundamentais.

AVC isquêmico: tratamento consiste em restaurar o fluxo sanguíneo para a região afetada, geralmente com remédios capazes de dissolver coágulos sanguíneos. Possibilidade de trombectomia para aspirar o coágulo e liberar a passagem de sangue.

AVC hemorrágico: tratamento geralmente inclui cirurgia de descompressão para permitir que o cérebro se expanda sem causar mais lesões.

*Com informações de matéria de VivaBem