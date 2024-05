5 chás caseiros que vão te ajudar a combater doenças comuns no dia a dia

Está sentindo que vai gripar ou que o sistema imunológico anda prejudicado? Pois saiba que os compostos de algumas plantas ajudam mesmo a fortalecer o organismo.

Mas, atenção, não vale recorrer a eles como tratamento de alguma doença ou especialmente se você já toma algum remédio, pois algumas substâncias interagem com medicamentos e podem reduzir sua ação.

Guaco

É uma das plantas mais importantes para o aumento da imunidade, pois melhora as nossas defesas contra vírus e bactérias, especialmente os que provocam doenças respiratórias. Os estudos mostram atividade anti-inflamatória, antialérgica e antibacteriana.

Mas atenção: há contraindicações. Alguns trabalhos relatam um efeito tóxico em gestantes devido à vasodilatação e hipotensão provocadas pelo consumo da bebida.

Para fazer, ferva meio litro de água e misture uma colher de sopa das folhas picadas. Mantenha a fervura por mais cinco minutos e depois coe.

Limão

Ao ser fervido, ele libera polifenóis, compostos benéficos para a saúde. A própria vitamina C, aliás, é importante para as defesas, embora parte de seu teor vá embora na água. Ela é um antioxidante que reduz o estresse oxidativo, estado em que os radicais livres, agentes por trás do envelhecimento e do surgimento de doenças, fazem estragos no organismo.

Para aproveitar bem os polifenóis, corte uma unidade da fruta em quatro pedaços e ferva com casca e tudo por dez minutos. Ele vai bem com mel, até mesmo porque o resultado final fica um pouco amargo.

Gengibre

Ele é mais conhecido por seus poderes para segurar enjoos e melhorar a digestão. Mas a raiz, usada há milênios pelos asiáticos, parece ser capaz ainda de combater o estresse oxidativo e os níveis de inflamação pelo corpo e, assim, dar uma forcinha na prevenção de doenças.

Ele vai bem como complemento para saborizar outras infusões no lugar do açúcar -que, aliás, deve passar bem longe dos chás, se a ideia é obter alguma vantagem deles.

Para preparar, rale duas colheres de sopa de gengibre, ferva meio litro de água, desligue o fogo e deixe-o na infusão por dez minutos.

Alho

Apesar de não ter estudos específicos sobre o chá, está claro para a ciência que o bulbo é um aliado das defesas do organismo. Sem contar que ele também tem zinco e selênio, que são minerais importantes para o sistema imunológico.

Só que, para liberar a alicina, é preciso amassar o alho (não cortar) e consumi-lo cru. Por isso, de nada adianta escaldar os dentes na água. Se quiser turbinar o chá com ele, inclua no final do preparo e mantenha por pouco tempo no calor.

Chá verde

Uma pesquisa do National Agriculture and Food Research Organization, do Japão, mostrou que os compostos do chá verde tem efeitos para amenizar os sintomas da rinite e outras alergias respiratórias.

Para preparar, use duas colheres de sopa das folhas secas em infusão para cada litro d'água e não tome mais do que um litro por dia.

Valem duas ressalvas. Primeiro, nem todos podem tomar o chá. É o caso de quem tem problemas na tireoide, arritmias cardíacas ou sensibilidade à cafeína. Se for comprar, fique de olho na procedência.

"Tempero" extra: mel e própolis

Os dois derivados do trabalho das abelhas dão uma baita mão para a imunidade e, embora não virem um chá propriamente dito, podem complementar o preparo do guaco e do limão. Para aproveitar melhor o composto, pingue cinco gotas de seu extrato no chá que for consumir.

Mas cuidado com as misturas

As receitas ensinadas aqui foram elaboradas por nutricionistas, mas tome cuidado na hora de criar suas próprias infusões.

Fontes: Andrea Pereira, nutróloga do Hospital Israelita Albert Einstein; Vanderlí Marchiori, nutricionista especializada em fitoterapia; Maria das Graças Lins Brandão, ex-coordenadora do Centro Especializado em Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG.

*Com informações de matéria publicada em dezembro de 2017