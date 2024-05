Bridgerton: livros que originaram série da Netflix estão com até 50% OFF

A primeira parte da terceira temporada de "Bridgerton" estreou em 16 de maio na Netflix — e já foi suficiente para causar comoção entre os fãs que torciam pelo romance de Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

E na esteira desse sucesso, o serviço de streaming —que não é bobo— promoveu uma visita surpresa dos atores que interpretam o casal "PoLin" ao Rio de Janeiro. Os dois chegaram no último fim de semana e passearam por Copacabana, tomaram caipirinha, posaram com camisetas de futebol e até participaram de um baile funk no Theatro Municipal.

A atual temporada da série corresponde ao quarto livro da coleção de obras de autoria de Julia Quinn e aborda o relacionamento de Colin e Penelope. E, para alegria geral dos leitores mais ávidos, o volume está em promoção na Amazon.

Qual é a ordem certa dos livros Bridgerton?

Os nove livros que acompanham os romances dos membros da família Bridgerton foram lançados entre 2000 e 2013. Cada volume conta a história de um irmão ou irmã —o último livro é um compilado de histórias que acontecem após o "final feliz" da família. Confira a lista a seguir e qual é o personagem principal de cada história:

" O Duque e Eu " (Daphne)

" (Daphne) " O Visconde que Me Amava " (Anthony)

" (Anthony) " Um Perfeito Cavalheiro " (Benedict)

" (Benedict) " Os Segredos de Colin Bridgerton " (Colin)

" (Colin) " Para Sir Phillip, com Amor " (Eloise)

" (Eloise) " O Conde Enfeitiçado " (Francesca)

" (Francesca) " Um Beijo Inesquecível " (Hyacinth)

" (Hyacinth) " A Caminho do Altar " (Gregory)

" (Gregory) "E viveram felizes para sempre" (Violet)

A série da Netflix, no entanto, seguiu a ordem dos livros apenas nas duas primeiras temporadas e pulou para o quarto livro na temporada atual. A decisão foi tomada pois, nas temporadas anteriores, Pen já havia dado a entender que gostaria de ter mais do que uma amizade com Colin.

Como essa tensão amorosa já estava estabelecida, os produtores da série decidiram "pular" o terceiro livro e finalmente desenrolar o romance entre os dois personagens.

Se você não aguenta esperar os próximas temporadas da série, saiba que todos os livros da coleção Bridgerton estão em promoção na Amazon. Veja a seguir:

