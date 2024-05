Associated Press denuncia que Israel cortou transmissão ao vivo de Gaza

A agência de notícias americana The Associated Press (AP) denunciou nesta terça-feira (21) que Israel cortou sua transmissão ao vivo de Gaza, argumentando que teria violado a nova lei de imprensa, a qual já utilizou para encerrar as atividades da rede de televisão Al Jazeera.

"A Associated Press condena veementemente as ações do governo israelense para cortar nossa transmissão ao vivo que há muito tempo mostrava Gaza e confiscar equipamentos da AP", afirmou a agência em um comunicado.

"O corte não foi devido ao conteúdo da transmissão, mas sim ao uso abusivo, por parte do governo israelense, da nova lei de radiodifusão estrangeira do país", acrescenta a nota.

A AP instou as autoridades israelenses a devolverem seu equipamento e a permitirem o restabelecimento de sua transmissão ao vivo imediatamente.

