Turquia cita 'sistema de identificação' com falhas ou ausente em acidente que matou presidente iraniano

O ministro de Transportes da Turquia, Abdulkadir Uraloglu, afirmou, nesta segunda-feira (20), que o helicóptero a bordo do qual estava o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, carecia de "sistema de identificação" ou este estava danificado quando caiu no domingo.

"Estabelecemos que o sistema de identificação do helicóptero estava provavelmente danificado ou que não o tinha", declarou aos jornalistas o ministro turco Uraloglu.

"Caso contrário, esses sinais teriam chegado para nós, mas isso não aconteceu", acrescentou.

A Turquia, que enviou no domingo à noite um drone Akinci à região do acidente, afirmou hoje que o aparelho ajudou a localizar os destroços do helicóptero onde estava Raisi, encontrado durante o amanhecer no noroeste do Irã.

O helicóptero do presidente iraniano, um Bell 212, despareceu no domingo à tarde quando sobrevoava uma região montanhosa e arborizada em condições meteorológicas difíceis, com chuva e uma névoa espessa.

Além do presidente e do ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, estavam na aeronave o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e três tripulantes.

Os socorristas recuperaram hoje os corpos dos passageiros, que foram levados a Tabriz, capital do Azerbaijão Oriental, indicou o Crescente Vermelho.

A República Islâmica decretou nesta segunda cinco dias de luto nacional.

