Sinais no pé podem indicar que o fígado não está bem; saiba quais são

Na maioria das vezes, os problemas no fígado são silenciosos. A pessoa demora a apresentar manifestações clínicas e sintomas de que está com alguma doença. Por isso, algumas sensações e quadros soam como uma advertência. Conheça abaixo os principais sinais.

Nos pés:

Formigamento ou desconforto, como coceira;

Em casos de problemas hepáticos mais avançados, o sangue tem mais dificuldade para atingir as extremidades do corpo. A coceira na pele também pode ser um sintoma de doenças hepáticas. Quando o fígado não está saudável, substâncias tóxicas podem se acumular no sangue e causar irritação na pele.

Pele seca e pés rachados, especialmente calcanhares;

Problemas no fígado podem afetar a produção de bile, que é necessária para a digestão adequada. Isso pode levar à desidratação e, consequentemente, à pele seca.

Já rachaduras, especialmente no calcanhar, podem estar relacionadas à carência de ômega-3, uma gordura essencial, que acaba não absorvida pelo fígado doente.

Inchaço nos pés, conhecido como edema.

A retenção de líquidos é mais relacionada às pessoas que têm doenças renais, mas também costuma atingir quem sofre de problemas hepáticos. O quadro surge na forma de uma inflamação nos pés, pernas e outras partes do corpo e que, pressionada com o dedo, deixa uma marca meio funda no local por alguns segundos.

No organismo como um todo:

Fadiga sem explicação;

Como o órgão trabalha no armazenamento de vitaminas A, D, E e K, essenciais para manter bons níveis de energia, seu comprometimento por acúmulo de toxinas dificulta a filtragem do sangue e a oxigenação das células.

Alterações na cor da urina (sobretudo se estiver escura) e nas fezes (mais claras ou esbranquiçadas significam que a bile, substância secretada pelo fígado e que atua na absorção das gorduras, não consegue atingir o intestino)

Cólicas e inflamação abdominal;

Se for algo persistente há o risco de o fígado apresentar dificuldade para se livrar de resíduos e necessitar de uma desintoxicação.

Pele e olhos amarelados;

Significam icterícia, resultado do acúmulo de bilirrubina, substância que dá pigmento à bile. Quando o fígado tem dificuldade de filtrar as toxinas do sangue, a bilirrubina se acumula na corrente sanguínea e provoca a alteração na pele e o amarelamento da esclera (a parte branca dos olhos).

Como tratar problemas no fígado?

A melhor forma de prevenir o acúmulo de toxinas é fazer um check-up anual, para que o problema seja detectado precocemente via exames de sangue de rotina.

Outro exame imprescindível é a ultrassonografia, que consegue analisar muito bem o fígado de forma estrutural e checar também se existe algum outro tipo de problema, como acúmulo de gordura (esteatose hepática), cálculos na vesícula, etc.

Se estiver com sobrepeso ou a ultrassonografia já constatou a esteatose hepática, é bom procurar um gastroenterologista ou um hepatologista.

A eliminação das toxinas depende do tratamento da doença de base, mas uma mudança de estilo de vida sempre ajuda. Os casos mais leves são tratados apenas com alterações na dieta: evitar pratos industrializados e o consumo de álcool (que pode lesionar a ponto de provocar uma cirrose hepática).

No entanto, em situações graves, podem ser necessários remédios para diminuir inflamação, colesterol, glicemia e outros fatores que afetam o fígado.

Fontes: Gabriela Cilla, gastróloga, nutricionista e diretora da Clínica NutriCilla (SP); Marcelo da Silva Pedro, médico cirurgião no Hospital Israelita Albert Einstein e no Hospital São Luiz, (SP); Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo do Hospital Nove de Julho, em São Paulo (SP).

*Com informações de reportagem publicada em 09/05/2024