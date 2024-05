Samsung lança novas TVs com inteligência artificial; veja modelos e preços

A Samsung apresentou recentemente os lançamentos de 2024 para suas linhas de televisores e equipamentos de áudio. Os destaques são TVs com processadores avançados e recursos com inteligência artificial (IA), que melhoram a qualidade da imagem e do som.

São três categorias: Neo QLED 8K, Neo QLED 4K e OLED. As duas primeiras usam painel com tecnologia mini LED, com mais pontos de luz. Elas já estão à venda, com preços que vão de R$ 4.899 a R$ R$ 89.999, com telas entre 43 e 85 polegadas.

Entre os recursos com inteligência artificial está o AI Motion Enhancer Pro, que eleva a taxa de frequência das imagens (fps) para que movimentos rápidos, como uma bola chutada ao gol (seja ao assistir uma partida real ou jogar), sejam mais fluidos, sem deixar rastros na tela. Já o AI Sound deixa a experiência de áudio mais imersiva, considerando o movimento dos objetos na cena e até os ruídos da sua casa.

Neo QLED 4K

Equipada com o processador NQ4 AI Gen 2, chega em dois modelos:

QN85D (55, 65, 75 e 85 polegadas): com um bilhão de cores, taxa de atualização de até 120 Hz e AI Energy Mode, para economizar energia. O AI Customization Mode ajusta a imagem de acordo com as preferências do usuário.

QN90D (43, 50, 55 ou 65 polegadas): pensada principalmente para jogos. Com taxa de atualização de até 144 Hz, Motion Xcelerator e FreeSync Premium Pro, para mais fluidez nas cenas. O AI Auto Game Mode faz as configurações de imagem e som de acordo com o tipo de jogo.

Neo QLED 8K

As mais poderosas TVs da Samsung, equipadas com o processador NQ8 AI Gen3, que possui uma Unidade de Processamento Neural (NPU) para os recursos de IA e promete o dobro da velocidade da geração anterior, com oito vezes mais nas redes neurais, de 64 para 512.

QN800D (65, 75 ou 85 polegadas) e QN900D (apenas 85 polegadas): todas contam com o recurso 8K AI Upscaling Pro, que eleva a resolução de qualquer conteúdo, se aproximando ao máximo de 8K. A inteligência artificial também leva mais nitidez à cena, realçando detalhes como expressões faciais.

OLED

Com 8 milhões de pixels autoiluminados, se destacam pelo contraste típico das telas OLED, com preto puro. Também são equipadas com o processador NQ4 AI Gen2, que melhora a qualidade da imagem com inteligência artificial, e Motion Xcelerator 144 Hz, para mais fluidez principalmente em jogos.

S90D (55, 65 e 77 polegadas)

S95D (apenas 65 polegadas): a TV mais fina que a Samsung já fez, com 1,1 cm de espessura, e tela livre de reflexos.

Promoções

Com as novidades, os modelos lançados em 2023 podem ser encontrados com bons descontos nos varejistas.

