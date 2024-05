Quais os benefícios em se lembrar dos sonhos? Saiba como recordar dos seus

Ao registrar e relembrar os sonhos, o autoconhecimento pode abrir portas para entender conflitos e até alguns traumas emocionais que foram recalcados. Mesmo os sonhos que parecem sem nexo e sem sentido num primeiro momento, podem ter vínculos profundos com a vida do sonhador.

Os sonhos são capazes de transmitir qualquer tipo de mensagem, desde elementos esquecidos a aspectos que passaram despercebidos quando estamos acordados. Também nos ajudam em problemas ou conflitos que estamos vivendo.

As mensagens dos sonhos estão bastante relacionadas com o momento de nossas vidas, mas se manifestam em sua linguagem simbólica própria, a qual temos que aprender a compreender Marion Rauscher Gallbach, psicóloga

Para pessoas que se sentem à vontade em compartilhar o que sonharam, buscar a ajuda de um profissional confiável e com conhecimento na área pode auxiliar o indivíduo a compreender seus sonhos.

Abaixo, saiba mais por que é positivo relembrar sonhos:

São como ensaios

Para o finlandês Antti Revonsuo, autor da Teoria de Simulação de Ameaça, o fato de as pessoas sonharem com situações de risco as coloca em alerta, garantindo uma vantagem evolutiva. Como a maioria de nós vive em cidades, as situações de tensão que mais aparecem em sonhos têm a ver com nosso contexto social.

Promovem a regulação emocional

Por outro lado, há cientistas que defendem o papel do sonho na regulação emocional, com potenciais semelhantes aos da psicoterapia. Para os adeptos desta teoria, representações que aparecem nos sonhos se associam a outras com a mesma conotação afetiva; colocam os sentimentos em ordem e fazendo com que traumas recentes ou remotos sejam atenuados.

Ajudam a consolidar memórias

Pesquisas sugerem ainda que o sonho é importante para o aprendizado e a consolidação de memórias. Estudos identificaram prejuízos na aprendizagem de animais e humanos que foram privados de sono REM (o último estágio do ciclo do sono) após serem apresentados a uma tarefa nova. Os que passavam pelo mesmo treinamento, mas não eram privados dessa fase, tiveram a quantidade de sono REM aumentada quando aprendiam a atividade ensinada.

Representam desejos

Já a chamada neuropsicanálise tenta investigar hipóteses psicanalíticas com instrumentos da neurociência. Um dos representantes dessa corrente é o pesquisador sul-africano Mark Solms. Para ele, a formação dos sonhos está vinculada a circuitos de dopamina, neurotransmissor associado ao prazer - o que contribui com a hipótese de Freud de que sonhos são representações de desejos.

Dicas para anotar e se lembrar de sonhos

Deixe uma caneta/lápis e um caderno ao lado da cama;

Diga para você mesmo que deseja sonhar, lembrar e registrar o que sonhou, como se tentasse guardar essa instrução na memória;

Ao acordar, movimente-se lentamente, sem agitação. Isso ajuda a trazer para a consciência mais detalhes do que sonhou;

Faça as anotações logo que acordar para não esquecê-las;

Anote a primeira palavra, frase, sensação ou imagem que vem quando acorda para puxar a memória e se lembrar do sonho;

Registre tudo o que aparece nos seus sonhos: pessoas, animais, números, objetos, paisagens etc.

Anote o tema dos sonhos, preste atenção no que eles têm a dizer, na sua mensagem, nos sentimentos e emoções presentes.

*Com informações de reportagem publicada em 12/08/2022 e 10/10/2023