Justiça britânica decide se concederá último recurso a Assange contra sua extradição para os EUA

A Justiça britânica decide, nesta segunda-feira (20), se concede a Julian Assange um último recurso para evitar sua extradição aos Estados Unidos, país que deve apresentar garantias sobre o tratamento que o fundador do WikiLeaks receberá.

Em 26 de março, os juízes britânicos pediram às autoridades americanas garantias de que o australiano de 52 anos poderá recorrer à Primeira Emenda da Constituição, que protege a liberdade de expressão e que não será condenado à pena de morte, caso ele seja extraditado.

Se a resposta americana não convencer os magistrados do Tribunal Superior de Justiça de Londres, Assange poderá recorrer da extradição aceita em junho de 2022 pelas autoridades e Justiça britânicas.

Mas se as garantias americanas forem consideradas satisfatórias pela Justiça britânica, Assange ainda pode apresentar um último recurso ante o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH).

O fundador do WikiLeaks terá um prazo de duas semanas para apresentar o recurso à corte europeia antes de sua extradição se tornar efetiva, segundo seus advogados.

Horas antes do início da audiência, que começou às 10h30 (6h30 em Brasília) sem a presença do australiano, que tem estado de saúde delicado, segundo a família, dezenas de pessoas se concentraram em frente ao Tribunal Superior de Justiça de Londres, para apoiar o fundador do WikiLeaks, com gritos de "Libertem Assange" e cartazes com frases como "O jornalismo não é um crime".

Julian Assange pode cumprir nos Estados Unidos 175 anos de prisão por publicar, desde 2010, mais de 700.000 documentos secretos sobre atividades militares e diplomáticas americanas, particularmente relacionadas ao Iraque e Afeganistão.

Entre eles, um vídeo que mostra civis mortos por disparos de um helicóptero de combate americano no Iraque, em julho de 2007.

