Iogurte é bom ou ruim para diabetes? Veja o que diz a ciência

O consumo de gordura láctea, presente em queijo, iogurte e leite, diminui o risco de desenvolver diabetes tipo 2, segundo uma pesquisa das universidades de Cambridge (Reino Unido) e Tufts, em Massachusetts (EUA).

A meta-análise, publicada no periódico PloS Medicine em 2018, reuniu os resultados de 16 estudos conduzidos em 12 países, envolvendo um total de 63.682 participantes. No início da pesquisa, ninguém tinha diabetes do tipo 2. Mas ao longo dos 20 anos de acompanhamento, 15.158 pessoas desenvolveram a doença.

Agrupando todos os estudos e três biomarcadores específicos que refletem o consumo de gordura láctea, os cientistas descobriram que o consumo desse tipo de alimento foi associado a um menor risco de desenvolver diabetes do tipo 2, independentemente dos principais fatores de risco para a condição, incluindo idade, sexo, raça/etnia, status socioeconômico, atividade física e obesidade.

Para se ter uma ideia, os participantes com níveis mais elevados desses biomarcadores tiveram 29% menos risco de ter diabetes do tipo 2 do que adultos com níveis mais baixos.

"Embora a gordura láctea contenha ácido palmítico, que pode aumentar o risco de diabetes, ela também contém vários outros tipos de ácidos graxos e está presente em alimentos específicos, como queijo ou iogurte, que podem reduzir o risco", dizem os pesquisadores.

Estamos cientes de que nosso trabalho tem limitações e requer mais pesquisas sobre os mecanismos subjacentes, mas, no mínimo, as evidências disponíveis sobre a gordura láctea não indicam nenhum risco aumentado para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Dariush Mozaffarian, professor sênior do estudo

Para Mozaffarian, descobertas desse tipo tendem a exigir uma revisão das diretrizes dietéticas que encorajam as pessoas a evitar laticínios integrais.

"Embora os laticínios sejam recomendados como parte de uma dieta saudável, as diretrizes norte-americanas e internacionais geralmente recomendam produtos lácteos com baixo teor de gordura ou sem gordura devido a preocupações com os efeitos adversos de calorias mais altas ou gordura saturada", concluiu Mozaffarian.

Mas aqui vai um alerta: procure não consumir iogurtes que sejam altamente açucarados ou com frutas já inclusas, que também podem ser muito doces.

*Com informações de reportagem publicada em 12/10/2018