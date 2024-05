Bloqueio contra ladrão: celular Android terá novos recursos; veja modelos

O Google lançou alguns recursos calibrados pelo uso de IA (inteligência artificial) com o objetivo de proteger os celulares Android contra roubos e furtos.

Entre as novidades estão o bloqueio automático da tela assim que o celular é arrancado da mão de quem o está usando, a possibilidade de bloqueio remoto dessa tela e uma proteção aprimorada dos seus dados e aplicativos, para se prevenir antes que o crime ocorra.

Pode dar mais detalhes?

Bloqueio automático de tela. Esse recurso, chamado pela empresa de "detecção de roubo", utiliza uma IA que identifica quando alguém tenta arrancar o telefone da sua mão e foge correndo ou numa bicicleta. Geralmente, o crime ocorre quando você está distraído, mexendo no celular numa calçada, e dessa forma o criminoso consegue levá-lo com a tela desbloqueada. A ideia do novo recurso é dificultar esse tipo de ação, que tem sido bastante comum, em especial nas grandes cidades.

Bloqueio remoto da tela. A tela do smartphone também poderá ser bloqueada remotamente, ao acessar a função "Encontre meu Dispositivo". Esse é um recurso do Android que já existia, dedicado a achar onde está seu celular. Segundo o Google, usando seu número de telefone e uma autenticação, você poderá bloquear a tela do aparelho, reduzindo o risco de acesso aos seus dados por outra pessoa.

"Espaço privado". A ideia é ter uma seção segregada no seu telefone, ocultável e protegida por um PIN, para além do mero bloqueio de tela. Com isso, você poderá esconder aplicativos sensíveis, com dados financeiros, documentos e informações sobre sua saúde, por exemplo.

Quais celulares terão as novidades?

Os recursos serão implementados em celulares com o sistema operacional Android na versão 10 (lançada em 2019) ou acima. Eles serão lançados aos poucos ao longo do ano, por meio de atualizações do Google Play Services.

O Android 15, a ser lançado ainda neste ano, terá essas e outras novas funções antirroubo, de acordo com a empresa.

Se você quer garantir os novos recursos de segurança com um celular novo, o Guia de Compras UOL selecionou modelos de diferentes fabricantes que estão com descontos e apresentam bom custo-benefício.

Sistema operacional Android 13

128 GB de armazenamento e 6 GB de memória RAM

Três câmeras traseiras: principal (50 MP), ultra-wide (8 MP) e macro (2 MP)

Câmera frontal de 12 MP

Bateria de 6.000 mAh

Sistema operacional Android 13

256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM

Bateria de 5.000 mAh

Duas câmeras traseiras: principal (50 MP) e híbrida (8 MP, serve como ultra-wide, macro e sensor de profundidade)

Câmera frontal de 16 MP

Sistema operacional Android 14

512 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM

Bateria de 5.000 mAh

Três câmeras traseiras: principal (50 MP), ultrawide (8 MP) e periscópio (64 MP)

Câmera frontal de 32 MP

Sistema operacional Android 13

Bateria de 5.000 mAh

Três câmeras traseiras: principal (108 MP), ultra-wide (8 MP) e macro (2 MP)

Câmera frontal de 16 MP

256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM

Sistema operacional Android 13

Tela dobrável de 6,7 polegadas

256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM

Duas câmeras traseiras: principal (12 MP) e ultra-wide (12 MP)

Câmera frontal de 10 MP

