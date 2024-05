Dezenas de terremotos são registrados no entorno de Nápoles na Itália

Dezenas de terremotos com intensidades que não eram vistas em 40 anos sacudiram nesta segunda-feira (20) à noite os arredores da cidade de Nápoles, no sul da Itália, sem provocar grandes danos, mas semeando o pânico entre a população, disseram as autoridades.

"Desde as 19h51 [14h51 em Brasília] está em andamento um enxame sísmico na região dos Campos Flégreos", uma caldeira vulcânica a oeste de Nápoles, disse o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) da Itália.

"Foram registrados 49 tremores de terra", assinalou este órgão em um comunicado emitido pouco antes da meia-noite.

"Trata-se do enxame sísmico mais potente dos últimos 40 anos", disse Mauro di Vito, especialista deste instituto.

O terremoto mais forte registrado neste episódio foi de magnitude 4,4 e ocorreu a 2,5 quilômetros de profundidade, assinalou o INGV.

Os bombeiros da região informaram de "fissuras" e de "quedas de cornijas" em alguns edifícios.

O município vizinho de Pozzuoli decretou o fechamento de escolas e habilitou centros de acolhimento e tendas de campanha para os moradores que estiverem com medo de ficar em casa, disse o prefeito Luigi Manzoni.

Eclipsados pelo Vesúvio, que há dois milênios arrasou a cidade romana de Pompeia do mapa, os Campos Flégreos são a maior caldeira vulcânica ativa da Europa.

Os moradores da região e os cientistas se preocupam com a retomada de sua atividade devido aos gases emitidos pelo magma que fazem pressão na superfície e causam fissuras no chão.

Não obstante, os especialistas consideram improvável no futuro próximo uma grande erupção com expulsão de lava, cinzas e pedras.

