Correr em jejum é ruim para a saúde ou está liberado? Quem pode fazer?

A discussão é polêmica e a toda hora reaparece nas redes sociais: afinal, podemos correr em jejum?

A resposta é sim, desde que seu corpo esteja adaptado para fazer isso.

Por mais que a recomendação geral seja se alimentar cerca de 30 a 60 minutos antes do exercício, praticar atividade física sem comer nada antes é seguro para quem está acostumado com o jejum. Além disso, não afeta o desempenho esportivo.

Uma prova disso são os maratonistas africanos, melhores corredores do planeta, que fazem treinos e provas em jejum, como mostrou reportagem de VivaBem. Alguns dos principias jogadores de futebol da atualidade, como Mohamed Salah, Karim Benzema e Sadio Mané, também jogam em jejum durante o Ramadã, seguindo uma tradição religiosa dos muçulmanos.

QUEM PODE FAZER

O treino em jejum não é indicado para grávidas, pessoas com diabetes e sedentários que vão iniciar na atividade física —nesse último caso, o ideal é esperar alguns meses até se adaptar ao exercício e depois iniciar o treino em jejum.

Entre as vantagens do exercício em jejum é possível citar:

Menor risco de ter desconfortos gastrointestinais durante a atividade física, como gases, dor de barriga, estufamento abdominal;

Facilidade logística --você acorda e vai correr, sem ter de se preocupar em comer algo às 6h, 5h da manhã, quando muitos ainda não sentem fome;

Melhor desempenho em provas de longa distância, pois o corpo passa a aproveitar melhor a gordura corporal como combustível e há uma economia da energia vinda dos carboidratos.

COMO ADAPTAR O CORPO

Quando comemos antes do treino, elevamos a glicemia (nível de açúcar no sangue) e a insulina sinaliza para o organismo que devemos usar os "carboidratos" (que estão na forma de glicose e glicogênio) como principal combustível para o exercício. Mas o estoque de carboidrato no corpo é limitado e, se não for reposto, o desempenho esportivo é afetado.

Em jejum, como o nível de açúcar no sangue está baixo, a gordura corporal é usada como combustível do treino. Mas o organismo de quem não está adaptado ao jejum "desaprendeu" a utilizar a gordura de forma eficiente, daí a necessidade de uma adaptação.

Para acostumar o organismo, você pode ir reduzindo aos poucos a quantidade de comida que consome antes do treino, até sentir que não precisa comer mais nada.

Nas primeiras corridas em jejum, reduza a intensidade e a duração da atividade física até sentir que está adaptado e pronto para treinos mais fortes.

