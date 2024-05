'Nem preciso corrigir minha posição': por que esta cadeira vende tanto

A cadeira é uma das principais ferramentas de trabalho em escritório por ajudar a garantir uma boa postura durante o expediente, evitando problemas de coluna e saúde em geral. Se você faz home office e precisa melhorar a ergonomia do seu ambiente, vale conhecer este modelo da marca Eurynom, que faz sucesso entre os consumidores da Amazon, parceira do UOL.

Com mais de mil compras apenas no mês passado, ela tem um assento maior, para aliviar a pressão nos quadris e nas coxas, e conta ajuste de altura tanto do assento quanto dos apoios de pescoço e braços, o que permite que você encontre a melhor posição possível. Com 18% de desconto, seu preço baixou de R$ 619 para R$ 510. Veja a seguir mais detalhes e opiniões de consumidores:

O que essa cadeira tem de bom?

Assento maior, que ajuda a aliviar a pressão nos quadris e nas coxas;

Malha traseira tem duas partes que podem ser ajustadas para oferecer suporte adequado da lombar;

Possui almofada de espuma de alta densidade macia e respirável, que garante maior conforto e resistência;

Tem ajuste de altura do assento e dos apoios de pescoço e braços, permitindo que você encontre a melhor posição possível.

O que diz quem comprou esse produto?

A Cadeira Ergonômica Escritório, da marca Eurynom, tem mais de 1,9 mil avaliações de consumidores na Amazon, sendo 67% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,4. Veja comentários positivos de quem a comprou.

Muito confortável! Eu uso em casa, aos fins de semana, que é o tempo que tenho livre para estudar. Costumo ficar sentado de oito a dez horas por dia de estudo. Utilizando esse produto, nunca levantei com dor nas costas como ficava. Nem preciso ficar corrigindo minha posição constantemente como era com as outras cadeiras. Custo benefício muito bom! Cliente Kindle

Excelente: fácil de montar, com assento largo que favorece a usabilidade por pessoas acima do peso ou de quadris largos e encosto ajustado ao assento, que exige uma postura adequada. Para quem quer uma opção bem apresentável, ergonômica e econômica, considero uma excelente opção. Joelmahelena

A cadeira realmente me surpreendeu em beleza. A montagem é bem intuitiva. Confortável e perfeita para home office. Aline

É muito boa e confortável. Chegou hoje e eu consegui ficar quase quatro horas sentada sem sentir nada de dor. A montagem foi rápida. Bom custo benefício. Sofia Teixeira

Pontos de atenção

Alguns consumidores não consideraram a cadeira confortável. Também há reclamações sobre a dificuldade de incliná-la para trás.

Devido ao fato de o apoio de braço não ser ajustável, meu corpo não fica relaxado e, sim, tensionado. Isso faz com que meu pescoço comece a ficar rígido, e eu sinto algumas dores e tensões musculares na região. Guilherme D.

Não entendi como incliná-la pra trás. Depois de uma semana começou a estralar muito - qualquer movimento fazia barulho. Fora que o assento começou a afundar muito, parecia que eu estava no chão. Cadeira muito desconfortável. Gabriel Victor de Lima

Ela é tão reclinada que fica desconfortável. Para encostar as costas por completo é preciso literalmente quase deitar. O plástico é muito flexível, então é praticamente impossível ficar reto na cadeira. É quase uma poltrona do vovô, porque você não senta, você só reclina. Gabriel Pedroza

Anúncio informa suportar até 200 quilos, mas, com 15 dias de uso, a espuma já estava deformada. Passava a mão e sentia os parafusos. Não indico. Raphael Pedro

