Água com vinagre de maçã ajuda a emagrecer? Faz bem para saúde?

Muito usado para temperar saladas, o vinagre de maçã é rico em agentes antioxidantes, antibacterianos, minerais e vitaminas. Ele pode ser consumido também com água e não há necessidade de ser em jejum.

A recomendação é ingerir até 20 ml por dia, equivalente a duas colheres (sopa). Consumir mais do que três colheres pode causar um efeito pró-oxidante, ou seja, estimular a produção de toxinas que não são neutralizadas pelos antioxidantes contidos nele.

Além disso, é contraindicado beber vinagre puro, já que pode provocar azia e queimação no estômago. Também deve ser evitado por quem tem sensibilidade a alimentos ácidos e doenças gástricas em atividade, como refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, gastrite, úlcera e esofagite.

Para aqueles que o buscam com intenção de emagrecer, esse não é um dos seus benefícios. O que a bebida faz é diminuir o índice glicêmico (velocidade com que os níveis de glicose, ou açúcar, aumentam no sangue após sua ingestão) da refeição, evitando picos de insulina, hormônio que estimula o acúmulo de gordura corporal, melhorando o metabolismo e desinflamando o organismo. Porém, sem dieta saudável e atividade física regular, os ganhos do tempero sozinho são muito pequenos.

De qualquer forma, há benefícios importantes do vinagre de maçã. Conheça alguns a seguir.

Protege o coração

O vinagre de maçã, mais especificamente seus nutrientes e substâncias (magnésio, quercetina, antioxidantes), ajuda o coração, uma vez que combate e reduz o risco de colesterol, hipertensão e diabetes. Além disso, o vinagre pode ser usado para substituir o sal nas principais refeições.

Ajuda na digestão

O vinagre de maçã, assim como o limão quando é espremido e ingerido com água, contribui para a produção de ácido gástrico, que auxilia na digestão e na redução de radicais livres. Em grandes quantidades, os radicais livres atacam tanto as células que o organismo não consegue mais se defender, provocando o estresse oxidativo, que por sua vez pode piorar o processo do envelhecimento do corpo, aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de complicações em diabéticos, alterar o sistema imunológico, interferir no desenvolvimento da artrite e de doenças neurodegenerativas, impactar no surgimento de câncer, e outros problemas.

O problema é que, se consumido continuamente, o vinagre aumenta o pH estomacal e pode causar azia e vômitos. Portanto, use com moderação.

Pode ajudar na proteção contra inflamações e infecções

Em laboratório, cientistas da Universidade de Middlesex, na Inglaterra, observaram em microscópio que o vinagre de maçã tem potencial antimicrobiano e anti-inflamatório sobre células infectadas por algumas bactérias que provocam doenças, como a Escherichia coli, associada à diarreia. Mas, em escala maior e em humanos, faltam testes.

Fontes: David Barros, dentista pela EBMSP (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública) e especialista em periodontia e implantes dentários na Clínica ITA, em Salvador (BA); Gabriela Cilla, nutricionista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Clínica NutriCilla, em São Paulo (SP); Maria Fernanda Barca, doutora em endocrinologia pela FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo); Marcella Garcez, nutróloga e diretora representante da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) no Paraná; Elisa Jackix, professora de nutrição de nutrição da Pontifícia Universidade de Campinas (PUC-Campinas).

*Com informações de reportagem publicada em 04/09/2019 e 09/02/2023