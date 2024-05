Desmaio e dor: o que pode causar sangramento no crânio como o de Roque

Gonçalo Roque, 87, diretor de auditório e assistente de palco do SBT, foi internado às pressas no sábado (18) após desmaiar em um restaurante. No hospital ele foi diagnosticado com um pequeno sangramento no crânio frontal. Roque segue em observação no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí (SP).

De acordo com Carlos Alberto Mattozo, neurocirurgião do hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, sangramentos no cérebro são geralmente caracterizados como acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

"Ocorre quando algum vaso sangra, é mais comum em idosos e é diferente do AVC isquêmico, que acontece por entupimento de veias ou artérias, prejudicando a circulação do sangue", diz Mattozo.

A neurologista Michelle Zimmermann, do Hospital São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, explica que três fatores principais determinam a gravidade do caso de sangramentos cranianos: "O local onde ocorre o sangramento (se é uma área nobre como a parte que influencia a coordenação motora), o tamanho do sangramento e a causa que fez com que o sangramento ocorresse", diz.

Sintomas de sangramento cerebral

O sintoma mais comum, aponta Zimmermann, é a dor de cabeça intensa e abrupta, mais forte do que as dores de cabeça que a maioria das pessoas experimenta no dia a dia.

No entanto, se o sangramento for grande ou em área nobre do cérebro, podem ainda ocorrer paralisação de uma parte do corpo, problemas de fala e dificuldade para enxergar e para engolir, desequilíbrio e tontura importantes. Na presença de um ou mais desses sinais, deve-se procurar ajuda imediatamente.

A pessoa deve ficar hospitalizada para uma investigação maior. Os profissionais de saúde podem pedir tomografia, ressonância magnética, angioressonancia e angiotomografia, para ver, com mais detalhes, a situação das artérias cerebrais.

Com informação de reportagem de março de 2022