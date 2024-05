Esta 'garrinha' vai te ajudar a desentupir pias e ralos por menos de R$ 15

Um desentupidor diferente tem feito o maior sucesso na internet e promete retirar a sujeira, inclusive os fios de cabelos, deixando o encanamento livre para escoar a água. E o melhor: sem sujar as mãos.

Ele tem quatro garras na ponta, que você consegue abrir e fechar ao apertar e soltar o gatilho na outra extremidade. Como ele é fino, é possível introduzi-lo no buraco da pia ou no ralo e puxar a sujeira e objetos que estejam impedindo o fluxo da água.



O Guia de Compras UOL foi investigar e descobriu que esse produto é baratinho (custa menos de R$ 20). Veja seguir as qualidades do produto e o que diz quem comprou.

O que este produto tem de bom?

Flexibilidade. Ele tem um cabo com uma mola em uma das pontas e outra parte longa e flexível, que vem com quatro garras;

Longo alcance: com o comprimento de 60 cm do pegador é possível para alcançar ralos mais profundos;

Versatilidade. Pode ser usado para desentupir pias, ralos, banheira, vaso sanitário ou para pegar objetos pequenos em locais de difícil acesso, como embaixo ou atrás de móveis;

Material leve. O produto também tem apenas 80 gramas e conta com acabamento polido.

O que diz quem comprou esse produto?

O Pegador para Peças Flexível, da marca Nove54, tem mais de 60 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 59% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,2. Confira algumas opiniões:

É impossível uma pessoa com dificuldades para abaixar viver sem um produto destes. Grande investimento. Ronaldo

Muito bom, fácil de usar e segura bem. VPires

Pegador muito eficiente! Rodrigo Afonso

Pontos de atenção

Dificuldade para introduzir o pegador na abertura dos ralos é a queixa mais registrada por quem comprou o produto.

Péssimo. A ponta não entra na abertura dos ralos das pias, portanto ficou sem utilidade. Para usar, teria de desparafusar o ralo. Perdeu a utilidade pra mim. Paulo Viana

Uma decepção. Ao contrário do anunciado, a ferramenta não passa por ralos de lavatórios. Luiz Fernando

