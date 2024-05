Faz mais do que café: prensa francesa prepara chá, leite cremoso e mais

Todo mundo ama experimentar novas formas de preparar café. O método escolhido da vez é a prensa francesa, que, além de passar seu cafezinho, também pode ser usada para outras coisas.

Testamos a cafeteira francesa da Mimo Style, que tem um preço bem acessível. Ela é de vidro, com uma estrutura externa em plástico preto e filtro de malha fina de metal. E o melhor: rende mais que alguns cafezinhos.

Veja abaixo como foi usar a cafeteira para quatro preparações diferentes.

Passar café

Colocamos a água quente, o café, mexemos, deixamos descansar por alguns minutos e empurramos o filtro.

A cafeteira funcionou bem, a estrutura de plástico ajudou a isolar a temperatura e evitar que a gente queime a mão ao pegar na alça. O encaixe da tampa não é perfeito, mas funciona.

Fazer chá

O processo de fazer chá é exatamente igual ao de preparar café: colocamos água quente, o chá, mexemos, deixamos infusionar por alguns minutos e abaixamos o filtro.

Também funcionou sem problemas.

Leite cremoso

Para incrementar o café, fizemos leite cremoso na prensa francesa. Foi só colocar leite quente e movimentar o êmbolo repetidamente, levantando e abaixando, até que o leite ganhe volume.

A haste do filtro tem uma certa resistência para subir e descer, o que fez o processo ficar um pouco menos prático. Mas, no fim, deu certo. Fizemos com leite vegetal e ele espumou sem problemas.

Cold brew

Curte café gelado? O cold brew é uma técnica de extrair o café a frio e também pode ser feito na prensa francesa.

Colocamos água em temperatura ambiente, café, mexemos e deixamos descansar por 12 horas. No dia seguinte, abaixamos vagarosamente o filtro e servimos em um copo com gelo.

Vale a pena?

O valor da cafeteira francesa da Mimo Style é bem atrativo, mas não dá para esperar uma qualidade muito alta. De modo geral, ela parece ser um pouco frágil, mas não quebrou durante os testes. E, apesar de o êmbolo apresentar um pouco de resistência para descer e subir, ela funcionou bem. Esse modelo pode ser um bom investimento para experimentar algo novo sem gastar muito.

*Com informações de matéria publicada em 05/10/2023.

