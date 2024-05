Melhora a saúde cardíaca e óssea: 8 benefícios da semente de papoula

A semente de papoula é uma oleaginosa usada como tempero em diversas receitas culinárias. O sabor é leve, semelhante a nozes e possui uma textura crocante. Entre os nutrientes, destacam-se: gorduras insaturadas, como ácidos graxos (ômega-3 e ômega-6), proteínas, fibras e pequenas quantidades de vitaminas e minerais.

A seguir, veja detalhes sobre os benefícios do consumo das sementes de papoula.

Contribui com a saúde cardiovascular

As sementes de papoula possuem ácidos graxos essenciais. Os ácidos graxos ômega-3, por exemplo, diminuem os níveis de triglicerídeos do sangue, a pressão arterial e reduzem a inflamação do corpo, que são fatores de risco para doenças cardíacas.

Além disso, contém fibras, que reduzem o colesterol total e o colesterol LDL (considerado "ruim").

Também possuem antioxidantes em pequenas quantidades, como vitamina E e compostos fenólicos, que protegem as células do estresse oxidativo e diminuem o risco de doenças cardiovasculares.

Regula o açúcar no sangue

As sementes de papoula ajudam a regular o açúcar no sangue (glicose) devido ao seu teor de fibras e gorduras saudáveis.

As fibras solúveis retardam a digestão e a absorção de carboidratos, o que previne picos de açúcar no sangue após as refeições. Além disso, as fibras insolúveis promovem a saciedade, controlando os desejos por alimentos ricos em açúcar.

Já as gorduras insaturadas melhoram a sensibilidade à insulina, o hormônio responsável pela regulação dos níveis de açúcar no sangue.

Melhora o funcionamento do cérebro

Os ácidos graxos ômega-3 são essenciais para a saúde do cérebro, pois desempenham um papel importante na estrutura das membranas celulares do órgão.

Eles também são associados a um melhor funcionamento cognitivo e reduzem o risco de doenças neurodegenerativas.

As sementes de papoula também contêm magnésio, zinco, ferro e cálcio, que são nutrientes que ajudam na transmissão de impulsos nervosos e dão suporte à função cognitiva.

Por conter antioxidantes, como vitamina E e compostos fenólicos, protegem as células cerebrais do estresse oxidativo. Dessa forma, retarda o envelhecimento cerebral e reduz o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson.

Possui propriedades antiinflamatórias

Os ácidos graxos ômega-3 e os antioxidantes, presentes nas sementes de papoula, têm ação antiinflamatória e reduzem a produção de substâncias pró-inflamatórias no corpo.

Já as fibras ajudam a regular o sistema imunológico e diminuem a inflamação no trato gastrointestinal.

Vale destacar que o controle adequado dos níveis de açúcar no sangue também reduz a inflamação no corpo, uma vez que picos de glicose desencadeiam uma resposta inflamatória.

Faz bem para os ossos

Contém cálcio, um mineral importante para a saúde óssea. Ele é o principal componente dos ossos e é essencial para sua estrutura e força. Dessa forma, consumir alimentos ricos em cálcio promove a densidade mineral óssea e diminui o risco de osteoporose.

Também é fonte de magnésio, que ajuda na absorção e no metabolismo do cálcio, além de ajudar a regular a atividade das células ósseas. Fornece também pequenas quantidades de vitamina K, que regula o metabolismo ósseo, promove a mineralização adequada dos ossos e reduz o risco de fraturas.

Auxilia o funcionamento do intestino

As fibras solúveis formam um gel no trato digestivo, o que pode retardar a digestão e a absorção de nutrientes. Já as fibras insolúveis adicionam volume às fezes e previnem a constipação, promovendo movimentos intestinais regulares.

Além disso, algumas das fibras presentes nas sementes de papoula são consideradas prebióticas, o que significa que servem como alimento para as bactérias benéficas no intestino.

Essas bactérias ajudam a manter um equilíbrio saudável da microbiota intestinal, o que é importante para uma boa digestão e uma função imunológica adequada.

As fibras também ajudam a absorver água no trato digestivo, amolecendo as fezes e facilitando sua passagem pelo cólon.

Reduz o refluxo

O consumo de sementes de papoula pode reduzir os sintomas de refluxo ácido, como azia e regurgitação, devido às suas propriedades alcalinas.

Contribui para a saúde da pele

Os ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 fortalecem a barreira lipídica da pele, mantendo-a hidratada e protegida contra danos externos, como a poluição e os raios UV.

Já a presença da vitamina E protege a pele contra danos causados pelos radicais livres.

Devido ao seu teor de água, as sementes de papoula podem ajudar a manter a pele hidratada quando consumidas como parte de uma dieta equilibrada.

Riscos e contraindicações

Geralmente, as sementes de papoula são seguras para o consumo. No entanto, algumas pessoas podem ter reações alérgicas. Nesses casos, surgem sintomas, como urticária, inchaço, coceira, dificuldade respiratória e até choque anafilático, em situações mais raras.

Alguns indivíduos apresentam dificuldade em digerir sementes de papoula devido ao seu alto teor de fibras e apresentam diarreia.

As sementes de papoula podem interagir com alguns medicamentos, como anticoagulantes ou anti-inflamatórios.

Devido sua origem ser responsável pela fabricação dos opioides, há um risco de contaminação quando o cultivo e a colheita são realizados fora das normas de qualidade e segurança.

Por isso, ao comprar é importante checar as medidas regulatórias impostas pelo país de exportação para garantir a segurança do consumo.

Como consumir?

A recomendação é consumir uma porção de sementes de papoula, o que corresponde a cerca de 2 colheres de sopa por dia.

As sementes de papoula são mais saborosas quando estão frescas e devem ser armazenadas em um recipiente hermético em local fresco e seco para preservar sua frescura e qualidade.

Elas oferecem um toque de crocância, textura e sabor às receitas. Pode ser consumida em:

cereais matinais;

smoothies;

sorvetes, pudins e tortas;

saladas;

pães, bolos, muffins e biscoitos;

iogurte;

peixes grelhados, frangos assados ou vegetais cozidos;

molhos e condimentos.

Fontes: Debora Palos, nutricionista do Hospital Nove de Julho e Kayque Eloi Gomes, nutricionista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.