Marrom ou vermelho: o que a cor da menstruação diz sobre a sua saúde

"Minha menstruação veio marrom, será que estou doente?" ou "O sangue da menstruação está escuro, isso é normal?". Perguntas como essas podem surgir e causar apreensão entre mulheres que, muitas vezes, desconhecem até que ponto a variação na cor do sangramento menstrual é considerado saudável ou não.

Tom borra de café ao vermelho vivo

Observar a menstruação e notar se há alguma alteração na cor, no cheiro e na composição é muito importante. Durante o mesmo ciclo menstrual as cores podem variar do tom borra de café ao vermelho vivo. É comum, no início do ciclo, que a coloração seja mais próxima do marrom, evolua para um vermelho mais escuro e depois mais vivo. Quando o fluxo vai diminuindo, a tendência é a cor escurecer.

A cor da menstruação é basicamente determinada pelo fluxo de sangue, por essa razão, mulheres que menstruam pouco tendem a ter um sangramento mais escuro e as que menstruam mais costumam apresentar um sangramento vermelho mais brilhante.

Sangue fica marrom com o uso de pílula

Além do volume de sangue, outros fatores podem influenciar a coloração da menstruação e dar sinais sobre a saúde da mulher. Sangramentos em excesso e vermelho vivo podem representar alterações no útero, como a presença de miomas.

O uso de alguns métodos contraceptivos hormonais e medicações também influenciam a cor do sangue menstrual. O fluxo marrom escuro, em pequena quantidade, pode aparecer em pacientes que tomam pílulas anticoncepcionais ou que usam anti-inflamatórios para cólica, por exemplo.

Infecção influencia cor do sangue, que pode ficar rosa

A menstruação pode ficar diferente da cor habitual quando aparecem infecções vaginais, como o corrimento. Neste caso, a coloração pode ficar mais rosada e com cheiro mais forte.

O sangue menstrual tem cheiro característico e não deve ter odor fétido. Se isso acontece, pode indicar alguma anormalidade. Sua composição deve ser líquida e há casos em que alguns pedacinhos mais escuros ou claros podem aparecer na sua formação por causa do tecido do endométrio que está sendo eliminado junto com a menstruação.

Mulheres que têm relações sexuais quando estão menstruadas devem ficar atentas às mudanças de tom. Os ginecologistas alertam que, caso o homem ejacule dentro da vagina, a tendência é que a cor do sangramento menstrual fique mais clara nas próximas horas devido à mistura do sêmen com o sangue. Depois, a cor volta ao normal.

Como funciona a menstruação

A menstruação é a descamação do endométrio, tecido que fica no interior do útero. Há uma sequência que deve ocorrer todos os meses no organismo da mulher: um estímulo hormonal promove o crescimento de um cisto no ovário que contém um óvulo. Esse óvulo fica à espera de um espermatozoide para que se juntem e formem um embrião. Caso a gravidez não ocorra, duas semanas após a ovulação haverá o sangramento menstrual, que pode durar de 3 a 7 dias.

Fontes: João Dias Júnior, ginecologista e obstetra do Centro de Reprodução Humana do Hospital Sírio-Libanês; Sérgio Podgaec, ginecologista e vice-presidente Hospital Israelita Albert Einstein.

*Com informações de matéria publicada em 07/09/2017