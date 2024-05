Varizes nos testículos atrapalham o sexo? 10 mitos e verdades da varicocele

A varicocele é uma condição que atinge os testículos de 15% a 20% dos homens. Costuma surgir na adolescência, especialmente durante o crescimento rápido do corpo após os 15 anos de idade. Isso ocorre porque as mudanças hormonais e o desenvolvimento do sistema circulatório podem afetar a pressão venosa nas veias testiculares. Mas elas também podem aparecer em adultos jovens ou mais velhos.

A SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) realiza campanhas frequentes para que jovens façam sua primeira avaliação ainda na adolescência, a fim de detectar qualquer anormalidade de forma precoce, aumentando as chances de sucesso num tratamento necessário.

Conheça 10 mitos e verdades sobre essa doença

1) Varicocele são varizes nos testículos: verdade

Semelhante às varizes comumente vistas nas pernas, a varicocele também se caracteriza pela dilatação anormal dos vasos, só que no escroto. É causada pelo refluxo venoso gerado por um defeito nas válvulas que existem no interior das veias, responsáveis por regular o fluxo de sangue de e para os testículos.

Ocorre principalmente no testículo esquerdo por uma condição anatômica, mas pode aparecer também no direito ou nos dois lados ao mesmo tempo.

2) A varicocele é hereditária: mito

Embora a predisposição genética possa desempenhar um papel importante, existem outros fatores que também contribuem para a varicocele, como o desenvolvimento anormal das veias do escroto e a pressão venosa no sistema reprodutivo ocasionada, por exemplo, pela obstrução venosa ou aumento da pressão abdominal.

Mas segundo as fontes consultadas por VivaBem, a questão hereditária é a mais preponderante, herdadas de familiares que tenham varizes. Isso inclui as das pernas, varicocele e hemorroida.

3) Toda varicocele tem sintomas: mito

Apesar da grande quantidade de homens com varicocele, muitos são assintomáticos e nem percebem que tem o problema. Metade dos pacientes costumam sentir algum desconforto, que pode variar de um aumento do volume do escroto a uma sensação de peso no testículo.

A chamada "dor em peso" é sentida normalmente quando o paciente fica muito tempo parado na mesma posição e aparece mais nos dias quentes porque o calor favorece a dilatação das veias.

4) Varicocele pode provocar infertilidade: verdade

A infertilidade causada pela varicocele pode ser provocada por um aumento da temperatura testicular, que precisa estar entre 20°C e 30°C, portanto, abaixo da temperatura corporal normal, que é entre 36°C e 37°C. Esse é um dos requisitos para manter a produção e qualidade do sêmen.

Outra possibilidade é que o retorno do sangue causado pelo refluxo acaba atingindo o testículo, afetando a produção de espermatozoides.

A subfertilidade ou infertilidade atinge cerca de 35% dos homens que têm varicocele e é a principal causa tratável desse tipo de problema entre os homens.

5) Toda varicocele precisa de tratamento: mito

Casos assintomáticos de varicocele devem ser tratados apenas se for detectado problemas de infertilidade e se houver desejo do homem de ter filhos. Nesses casos, opta-se pelo tratamento cirúrgico, que deve ocorrer de preferência antes dos 35 anos.

A cirurgia é conduzida com um microscópio ou lupa e nela se faz uma ligadura das veias afetadas, amarrando-as e cortando-as para interromper a passagem de sangue nesse trajeto. Isso leva a melhora do espermograma e da fertilidade na maioria dos casos, mas não em todos. Vai depender dos danos já causados nas estruturas dos testículos. Por isso, é importante o diagnóstico e tratamento precoce nessas situações.

Já os incômodos causados pela sensação de peso, dor nos testículos ou inchaço podem ser atenuados com medidas locais por meio do uso de suporte escrotal, compressa de gelo quando estiver doendo (não deve passar de 10 minutos), analgésicos ou medicamentos para melhora da circulação venosa. A cirurgia é o último recurso nessa situação.

6) As veias da varicocele são sempre visíveis: mito

Existem varicoceles que não são detectas nem mesmo pelo toque físico do médico urologista, necessitando de ultrassom da bolsa escrotal para o diagnóstico. Isso porque a doença varia do grau 1, mais leve, ao grau 3, quando as veias dilatadas são mais evidentes no toque médico.

7) Fazer sexo é um fator de risco: mito

O sexo não é um fator de predisposição para a varicocele. Mas ele pode levar a dor para quem já sente esse sintoma derivado da doença.

Durante o sexo, há um aumento da circulação de sangue na região testicular pela excitação, com necessidade de mais sangue voltar pela veia. Sem conseguir retornar de forma adequada por conta do refluxo das varizes, acaba gerando um incomodo.

Além disso, o aumento da temperatura causado pelo exercício físico da própria relação sexual faz com que as veias se dilatem ainda mais, o que pode ser um fator de dor para algumas pessoas. Porém, essas dores não significam novas varizes.

8) Varicocele provoca impotência: mito

Não há nenhum vínculo entre a varicocele e a parte hormonal ou a libido. Ou seja, ela não provoca impotência sexual.

9) A varicocele pode desaparecer espontaneamente: mito

A varicocele é uma condição crônica, ou seja, pode persistir por longos períodos ou ao longo da vida. Ela irá desaparecer apenas com cirurgia. Tratamentos clínicos não a farão sumir, mas podem aliviar os sintomas.

Se a pessoa não tiver infertilidade causada pela doença, a recomendação é fazer acompanhamento com espermogramas anuais.

10) A varicocele pode retornar após a cirurgia: verdade

A taxa de recorrência costuma ser baixa, sobretudo nas cirurgias com uso de amplificação de imagens. Ela ocorre entre 10% a 15% dos casos. A região testicular possui muitas veias e a dilatação pode ocorrer apenas em uma parte delas. A cirurgia vai corrigir esses vasos, mas posteriormente outros podem vir a se dilatar e se transformar em varizes novamente.

Segundo os especialistas consultados por VivaBem, a recidiva da varicocele, se houver melhora da fertilidade, não é importante. Isso não indica a necessidade de nova correção, a não ser diante de um quadro de manutenção da infertilidade. Esse controle é feito por meio de novos exames de espermograma para detectar a melhora ou não dos níveis de espermatozoides.

