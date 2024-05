Best-sellers com até 67% OFF: 10 livros para 'devorar' gastando pouco

A Book Friday 2024, maior evento com promoções de livros da Amazon, ainda não acabou e segue a todo vapor neste sábado (18).

E para quem estava esperando bons descontos para comprar livros, o Guia de Compras UOL garimpou dez obras aclamadas pelos leitores e vencedores de prêmios literários, que podem agradar a diferentes gostos. A economia pode chegar a 67% em alguns títulos. Confira a seguir:

A obra narra a vida do casal Dalva e Venâncio, além da prostituta Lucy — com a formação de um triângulo amoroso entre eles. Com uma narrativa poética, esse livro sobre ódio, amor, ciúme e perdão já alcançou mais de 400 mil exemplares vendidos.

A personagem Olive tem alergia a frutos do mar e isso a protege de um desastre, pois todos os convidados da festa de casamento da irmã sofreram com intoxicação alimentar —todos menos Ethan, irmão do noivo. Então, a irmã de Olive propõe que eles aproveitem a viagem de lua-de-mel em uma ilha do Havaí. Mas há um "pequeno" problema: Olive e Ethan se odeiam.

Com uma vida cheia de dores e arrependimentos, a personagem Nora Seed ganha uma oportunidade de voltar no tempo e mudar suas escolhas. Vencedor do Prêmio Goodreads de Ficção de 2020, esse título já teve mais de 2 milhões de exemplares vendidos no mundo todo.

A personagem Lily abre a própria loja na cidade de Boston (EUA) e se apaixona por um neurocirurgião bonito e confiante. Porém, a relação se torna turbulenta. Considerada a obra mais pessoal de Hoover, o livro aborda sem medo as relações tóxicas e como o amor e o abuso, muitas vezes, coexistem em uma confusão de sentimentos.

É a sequência de "É assim que acaba". Dessa vez a protagonista Lily tem a chance de retomar um antigo amor da adolescência. Mas, seu ex-marido ciumento faz de tudo para dificultar sua vida amorosa.

Esse livro pode agradar quem gosta de obras de suspense e mistério. Após matar o marido, uma mulher internada em um hospital psiquiátrico em Londres se recusa a falar sobre o que ocorreu e um terapeuta fica obcecado em descobrir o motivo.

Evelyn Hugo é uma lenda do cinema e sempre viveu sob os holofotes da opinião pública, seja por seus filmes ou por sua vida amorosa. Prestes a completar 80 anos, ela decide contar sua verdadeira história. A narrativa aborda os sacrifícios que podemos fazer por amor e o preço da fama.

O livro narra a trajetória da personagem Lina, que viaja até a Itália para conhecer o pai após a morte da mãe. Lá, ela encontra um antigo diário da mãe, que a faz entender as próprias origens. É uma história sobre o encontro de Lina consigo mesma e com o amor.

Um namoro de mentira entre cientistas é o ponto de partida desse livro, que virou sucesso no TikTok. A ideia é que todas as teorias calculadas sobre o amor sejam postas à prova nesta leitura engraçada e inteligente.

Samuel é um jovem que descobre possuir o fantástico dom de ouvir as preces das mulheres para Santo Antônio, o santo casamenteiro. Influenciado por um amigo, ele resolve explorar comercialmente sua habilidade e atrai uma multidão de fiéis. Em meio a isso, ele se apaixona por uma voz misteriosa que se destaca das demais.

