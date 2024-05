Tony Ramos faz cirurgia para drenar hematoma subdural; entenda o problema

Na última quinta-feira (16), Tony Ramos deu entrada no Hospital Samaritano de Botafogo, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, e precisou passar por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural, resultado de um sangramento intracraniano.

De acordo com um comunicado emitido pelo hospital, o procedimento foi realizado no início da noite e o estado de saúde do ator de 75 anos é estável.

O que é hematoma subdural

Hematoma subdural é um coágulo que surge quando o sangue se acumula na superfície do cérebro.

"É um hematoma externo ao órgão. A principal causa é o traumatismo craniano. Pode ocorrer após um acidente de carro, por exemplo. Mas também acontece em pequenos traumatismos, principalmente em idosos", diz Feres Chaddad, professor de neurocirurgia da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e coordenador da neurocirurgia da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Conforme explica Wuilker Knoner, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, além dos traumas cranianos, as causas mais comuns são o uso de anticoagulantes, que podem aumentar o risco de hemorragia; a idade avançada, com o envelhecimento, o cérebro tende a encolher, o que pode esticar os vasos sanguíneos e aumentar a susceptibilidade a rupturas; e até o abuso de álcool, que aumenta o risco de quedas e problemas de coagulação. "O abuso da bebida faz com que o cérebro atrofie gradualmente e torna os vasos sanguíneos do órgão mais vulneráveis a danos", explica Chaddad.

"Quando a causa é uma queda, muitas vezes o paciente não apresenta sintomas imediatamente. Isso é chamado de intervalo lúcido. Eles desenvolvem sintomas dias depois. Por isso, sempre que sentir sintomas neurológicos, como perda de memória, tontura ou fraqueza muscular, as pessoas precisam consultar um médico e tentar fornecer o máximo de informações possível sobre quando e como os sintomas começaram", destaca Knoner.

Sintomas e tratamento

Os sintomas do hematoma subdural são:

Dor de cabeça forte e que não passa

Náusea e vômito

Fala arrastada (disartria)

Mudanças em sua visão

Tontura

Problemas de equilíbrio ou dificuldade para caminhar

Fraqueza em um lado do corpo

Desorientação

Sonolência

Apatia

Paralisia da face

O tratamento varia de acordo com o tamanho do hematoma e dos sintomas apresentados. O especialista afirma que, em casos menos graves, pode ser feito apenas um acompanhamento do hematoma e o uso de medicações. Para hematomas subdurais grandes ou graves, geralmente é necessária cirurgia para ajudar a drenar o sangue, principalmente quando o paciente já tem sintomas como fraqueza de um lado do corpo.

"A operação do hematoma subdural crônico, por exemplo, é rápida, leva no máximo uma hora. Muitas vezes, é realizada com o paciente acordado, com anestesia local. A drenagem do hematoma é feita com dois furinhos no crânio", diz Chaddad.

Para Knoner, uma das principais preocupações é o atendimento de emergência. Quanto antes for possível estabilizar o paciente, controlando os seus sinais vitais, menores serão os danos.

"O tempo que leva para se recuperar de um hematoma subdural varia de paciente para paciente. Somente o médico pode dizer o que esperar com base na sua situação específica. Algumas pessoas sentem-se melhor algumas semanas após o tratamento, enquanto outras podem nunca se recuperar totalmente", finaliza o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

*Com informações de reportagem de 03/11/2020.