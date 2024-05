TDAH: sinais que ajudam a identificar o transtorno em adultos

Apesar dos sintomas sempre se apresentarem na infância, muitas famílias não identificam e não procuram uma ajuda médica. Dessa forma, as consequências na vida do adolescente e adulto com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) podem atingir os relacionamentos pessoais e o desempenho profissional.

Sinais de TDAH na vida adulta

O TDAH na idade adulta é considerado um transtorno de desenvolvimento, porque é preciso que se apresentem os sintomas até os 12 anos de idade para ser diagnosticado de forma clínica.

Existem pessoas que tem o déficit de atenção somente e outros só apresentam a hiperatividade e há ainda pessoas que tem as duas formas combinadas Rogério Panizzutti, neurocientista especializado em psiquiatria

Panizzutti destaca que mais ou menos 20% das pessoas que tem o TDAH na infância e na adolescência continuam com ele na vida adulta.

Nessa fase a dificuldade de atenção leva a:

Acometimento do trabalho, da vida social e em casa;

No grau mais grave, não é possível que alguém com TDAH consiga dirigir um carro, por conta da ausência de foco;

O distúrbio afeta o modo da pessoa se relacionar.

A psicóloga Edlamar Mendes, especialista em reabilitação neuropsicológica e Mestre em Educação Especial afirma que todo esse quadro reflete diretamente no campo emocional, podendo se relacionar com autoestima baixa, ansiedade, depressão, baixo desempenho ocupacional, desentendimentos conjugais, dificuldades no trânsito e abusos de substâncias.

Ela destaca ainda algumas atitudes que grande parte das pessoas não associam ao TDAH:

Muitos apresentam dificuldades para manter relacionamentos sociais e interpessoais por causa da impulsividade, oscilações de humor, ocasionando algumas vezes um desajuste social. Como exemplo, aquela pessoa que não consegue ficar calada no momento certo ou o super sincero, que deixa alguém numa saia justa.

Alguns portadores ainda apresentam "hiperfoco", uma concentração excessiva quando é algo para o seu interesse próprio. "Quando é motivador somente para ele, pode ficar horas em determinados assuntos ou projetos", diz a psicóloga.

Outro dado pouco destacado é que alguns estudos apontam que o TDAH na fase adulta se apresenta mais frequente no sexo masculino, embora os índices variem de acordo com tipo hiperativo, impulsivo e desatento.

O transtorno é mais observado em idade escolar, repercutindo também na sua vida adulta, com impacto global para sua vida cotidiana.

Como tratar adulto com TDAH?

Panizzutti enfatiza que como em qualquer transtorno é importante que as pessoas que convivem com quem apresenta o TDAH entendam que esse transtorno é uma condição médica e que requer ser tratada.

O diagnóstico é clínico, deve ser realizado por um psiquiatra ou psicólogo capacitado para isso. Não pode ser baseado somente em testes.

"Há testes que medem a atenção e são usados de forma indiscriminada, mas que na verdade não podem dar o diagnóstico e sim somente auxiliar nele", conclui o psiquiatra.

*Com informações de reportagem publicada em 30/03/2020