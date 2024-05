Provas da promotoria reforçam depoimento de Michael Cohen em julgamento de Trump, dizem especialistas

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Os advogados de Donald Trump em seu julgamento criminal em Nova York retrataram seu ex-advogado Michael Cohen como um mentiroso e odiador de Trump que agiu sozinho para pagar uma estrela pornô, mas especialistas jurídicos dizem que os promotores apoiaram amplamente o depoimento dele com relatos de outras pessoas, registros telefônicos e outras provas concretas.

Cohen testemunhou para a promotoria esta semana que Trump o orientou a pagar à atriz de filmes adultos Stormy Daniels 130.000 dólares para que ficasse calada antes da eleição de 2016 nos Estados Unidos sobre um suposto encontro sexual em 2006. Ele declarou no depoimento que Trump então aprovou um plano para falsificar registros para encobrir o acordo.

Durante o interrogatório, o advogado de defesa Todd Blanche procurou minar a credibilidade de Cohen, retratando-o como um vira-casaca que implicou falsamente seu ex-chefe por despeito. A defesa estabeleceu as bases para argumentar que Trump não estava envolvido nos detalhes dos reembolsos a Cohen no centro do caso.

Embora os promotores não tenham conseguido corroborar totalmente as versões de Cohen sobre suas conversas individuais com Trump, eles estabeleceram amplamente que Trump estava ciente do esquema, retratando-o como um microgerenciador dos negócios e das finanças da família, disse a professora Rebecca Roiphe, da New York Law School.

Empresário de longa data de Nova York, cuja primeira entrada na política foi uma candidatura à Casa Branca, Trump escreveu livros, segundo foi mostrado ao júri, com declarações como: "Peça para ver todas as faturas" e "Se você não conhece todos os aspectos do que está fazendo...você está se preparando para algumas surpresas indesejáveis".

Roiphe, ex-procuradora do gabinete do Ministério Público de Manhattan, disse: "Parte do que a promotoria fez bem foi corroborar outras partes do depoimento de Michael Cohen de forma muito completa", acrescentando: "Há muitas evidências circunstanciais que ligam Trump aos pagamentos".

Trump, que, aos 77 anos, é 20 anos mais velho que Cohen, declarou-se inocente de 34 acusações criminais de falsificação de registros de negócios, apontando reembolsos a Cohen pelo dinheiro do silêncio de Daniels como serviços jurídicos do advogado.

Os promotores dizem que os registros alterados encobriram violações da lei eleitoral e da lei tributária - já que o dinheiro era essencialmente uma contribuição não declarada para a campanha de Trump - que elevam os crimes de contravenções a crimes puníveis com até quatro anos de prisão.

Primeiro ex-presidente dos EUA a enfrentar um julgamento criminal, Trump nega que tenha feito sexo com Daniels e chama o caso do promotor democrata de Manhattan, Alvin Bragg, de uma tentativa partidária de interferir em sua campanha republicana para retomar a Casa Branca do presidente norte-americano, Joe Biden, na eleição de 5 de novembro.

Para que Trump seja considerado culpado, o júri de 12 membros deve concordar unanimemente que os promotores provaram seu caso além de uma dúvida razoável. Depois de concluir o interrogatório de Cohen na segunda-feira, os advogados de defesa terão a chance de chamar suas próprias testemunhas.

Eles provavelmente argumentarão que Trump - na época em que estava fazendo a transição para o cargo mais poderoso do mundo - delegava as minúcias dos assuntos de negócios a assistentes como Cohen e Allen Weisselberg, o diretor financeiro de longa data da Organização Trump.

Os advogados de defesa também disseram que não havia nada de errado em rotular os pagamentos a um advogado como honorários advocatícios.

ESPECIALISTAS CITAM PROVAS CIRCUNSTANCIAIS

Mas especialistas disseram que os promotores apresentaram muitas provas circunstanciais que sugerem que não é plausível que Trump não tenha percebido que estava encobrindo um crime:

* David Pecker, ex-editor do tabloide National Enquirer, testemunhou que prometeu ser os "olhos e ouvidos" da campanha para as mulheres que apresentassem histórias pouco lisonjeiras durante uma reunião em agosto de 2015 com Trump e Cohen.

* Os promotores reproduziram uma gravação clandestina que Cohen diz ter feito de Trump em setembro de 2016, na qual ele aparece discutindo um pagamento de 150.000 dólares para Karen McDougal, uma modelo da Playboy que diz ter tido um caso de um ano com Trump em 2006 e 2007. Trump nega o caso.

* Os jurados viram registros de chamadas que sugerem que Cohen e Trump estavam em contato frequente durante as frenéticas negociações com o advogado de Daniels em outubro de 2016. Eles viram as anotações manuscritas de Weisselberg descrevendo como Cohen seria reembolsado. Hope Hicks, ex-assessora de comunicação de Trump na campanha e na Casa Branca, testemunhou que Trump era um microgerenciador.

"Temos um monte de provas e documentos que foram apresentados antes mesmo de Cohen depor", disse George Grasso, um juiz aposentado do Estado de Nova York que está assistindo ao julgamento e não está envolvido no caso. "Obviamente, ele depõe sobre muitas dessas coisas, mas elas já foram corroboradas."