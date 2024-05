Pele macia e com pouca espinha: testei sérum de vitamina C-10 da Principia

Imersa em vídeos de skincare nas redes sociais e em busca de melhorar a saúde da minha pele oleosa, a procura por um sérum foi quase intuitiva. O objetivo era encontrar um produto capaz de reduzir a quantidade de cravos e espinhas, ao mesmo tempo em que custasse um valor acessível para o meu bolso: foi quando me deparei com o sérum vitamina C-10, da Principia.

Durante três meses, testei o produto, que é um dos mais vendidos do mercado. O produto promete uniformizar a pigmentação, clarear manchas escuras, suavizar linhas finas, também ajuda a reduzir cravos e espinhas, melhorar o viço da pele, reduzir olheiras e bolsas.

A fórmula conta com 10% de vitamina C e 0,5% de ácido ferúlico, dois potentes antioxidantes com objetivo de proteger e nutrir a pele, além de ter um pH 6,0 - 7,0 (baixa acidez).

O que o sérum da Principia tem de bom?

Textura leve. Um diferencial do sérum facial da Principia é a sensação de uma pele suave, com uma textura leve ao toque, além de uma boa absorção. O produto não deixa uma sensação pegajosa e não adiciona cor à pele.

Maciez e melhora do viço. Anteriormente, um dos meus principais desconfortos era a sensação de pouca hidratação na pele. No entanto, com o uso diário do sérum, observei a melhora no aspecto geral da minha pele, incluindo suavidade, redução significativa de manchas e acne, menos olheiras, além do viço natural renovado.

Controle da oleosidade. Sem dúvida, a característica de destaque do sérum é a redução da oleosidade, que proporciona a aparência de uma pele mais hidratada e nutrida.

É hipoalergênico. Em experiências anteriores, minha pele reagiu de forma alérgica a alguns produtos dermatológicos, o que me deixou insegura em relação à compra do sérum. Mas, ao testar o produto da Principia, a minha pele não apresentou qualquer reação adversa.

Aplicação simples: ao adicionar algumas gotas sobre o rosto limpo e seco, diariamente de manhã e à noite, foi fácil espalhar o produto sobre a pele por conta da consistência fluida do sérum.

Antes (esquerda) e depois (direita) do uso do sérum facial vitamina C-10 da Principia Imagem: Amanda Marques/UOL

Pontos de atenção

Cheiro forte. O sérum da Principia é descrito como sem odor, no entanto, reparei que o produto tem um aroma amadeirado forte. Embora não tenha sido incômodo para mim, é importante estar ciente antes de adquiri-lo.

Preço. O valor do produto pode não ser tão acessível comparado a outras opções, contudo, o custo-benefício é garantido.

Para quem é esse produto?

Embora o sérum seja recomendado para todos os tipos de pele, indico principalmente para quem deseja uma pele macia, menos oleosa e com o viço natural.

É uma escolha ideal também para aqueles que se incomodam com manchas e acnes, já que esses foram os benefícios mais perceptíveis desde os primeiros dias de uso do produto.

Também sugiro para quem deseja um produto de qualidade para uso diário, que não dê uma sensação pegajosa e pesada na pele. Vale ressaltar que o sérum vitamina C-10 da Principia é uma ótima opção para reforçar a etapa de hidratação da skincare.

Para quem tem uma pele sensível

Um dos motivos de testar o sérum foi saber que a fórmula passou por três avaliações de segurança, nas quais o produto não causou irritação em nenhum dos participantes, sendo, portanto, considerado seguro para o uso hipoalergênico e tópico.

Mas algumas avaliações na Amazon relataram ter reação alérgica com o produto, o que reforça a importância de consultar um dermatologista antes do uso. Além disso, o cheiro do sérum foi um ponto que desagradou alguns consumidores.

