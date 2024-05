Parcela adicional de FPM foi requerida pelos prefeitos gaúchos, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 17, que a liberação de uma parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para as cidades em situação de calamidade por causa das enchentes no Rio Grande do Sul foi um pedido dos prefeitos. Ele deu a declaração no Palácio do Planalto em reunião, por videoconferência, com representantes dos municípios atingidos.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também participou, assim como outros ministros.

Haddad falou depois de o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) anunciar a nova parcela e disse que o valor seria de R$ 192 milhões.

"Hoje esse anúncio, requerido pelos prefeitos das cidades em que houve calamidade, de uma parcela adicional de FPM", disse Fernando Haddad. "Temos essa liberação, determinada pelo presidente, que se faça ainda neste mês para que vocês possam enfrentar alguns desafios prementes pelos quais passam as cidades", afirmou o ministro da Fazenda.

Haddad também disse que o Ministério da Fazenda tem uma equipe dedicada a avaliar medidas para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

Além disso, afirmou que a pasta trabalha para evitar que grandes empresas deixem o Estado.