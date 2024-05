Número de mortos pelas enchentes no RS mantém-se em 154; há 94 desaparecidos

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) - O número de mortes confirmadas em decorrência das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul permaneceu em 154 nesta sexta-feira, o mesmo apurado em balanço da manhã da Defesa Civil estadual, mas o total de desaparecidos caiu de 98 para 94 pessoas desde os dados divulgados no início do dia.

Ainda de acordo com o balanço da Defesa Civil gaúcha, mais de 2,3 milhões de pessoas em 461 dos 497 municípios do Estado foram afetadas pelas fortes chuvas das últimas semanas, que fez rios transbordarem, provocando enchentes, alagando ruas e casas e destruindo pontes e estradas, além de deixar centenas de milhares de pessoas sem energia elétrica, sem serviços de telefonia e abastecimento de água.

O desastre, a maior tragédia climática da história do Estado, também deixou mais de 540 mil pessoas desalojadas e 806 feridas, segundo a Defesa Civil.

Desde o início da tragédia, integrantes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, de forças de segurança de outros Estados, das Forças Armadas e voluntários resgataram mais de 82 mil pessoas e mais de 12 mil animais.

(Reportagem adicional de Maria Carolina Marcello)