Pequeno e silencioso: por que este nebulizador portátil é o mais vendido

O tempo seco, comum neste período de outono, tem impactos diretos na saúde: causa irritação nos olhos e garganta e favorece problemas respiratórios, especialmente para quem sofre de doenças crônicas, como asma. Nessa época, fazer uma inalação é uma boa pedida para lubrificar as vias áreas e aliviar crises de catarro, rinite ou sinusite.

Para esses momentos, um bom nebulizador também pode ser um importante aliado. Um exemplo é o NebMesh2, da G-Tech, modelo compacto, silencioso e que gera uma névoa fina. Ele é o mais vendido da categoria na Amazon, com mais de 4.000 compras só no mês passado. Confira detalhes do produto e o que diz quem o comprou:

O que esse nebulizador tem de bom?

É silencioso

Nebuliza de diversos ângulos

Vem com máscara adaptada para adultos e crianças

Funciona a pilha, com autonomia de duas horas e meia

Também aceita carregamento via USB (cabo vendido separadamente)

Não necessita de copinho

Portátil (pesa 107 g e tem 9,4 cm de altura)

Aprovado pelo Inmetro

O que diz quem comprou esse produto?

O nebulizador tem mais de 5.800 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 74% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,3. Veja a seguir a opinião de quem comprou:

Para quem tem a necessidade de fazer nebulização fora de casa, esse nebulizador é excelente porque, por ser pequeno, pode ser levado para qualquer lugar, não faz barulho e funciona super bem. Ana Monteiro

Estou extremamente satisfeito com o meu nebulizador portátil. Ele se tornou uma parte essencial da minha rotina diária, melhorando significativamente a minha qualidade de vida. Se você está procurando por um nebulizador eficaz, conveniente e confiável, não hesite em escolher este. Sr-carlos

Produto de excelente qualidade. Silencioso, fácil de usar, prático. O melhor que já tive. Heitor Júnior

Não fico mais sem. Ele é excelente para muita coisa, desde rouquidão até se livrar daquela tosse seca pós-virose, covid e afins. Basta colocar soro e hidratar tudo. Esse ainda tem um diferencial, que é o suporte para inalar pela boca também. Achei muito bom. Recomendo. Cristiane M.

Pontos de atenção

Os principais problemas registrados estão relacionados à fonte de alimentação do nebulizador —pilhas ou cabo USB.

Este nebulizador é um comedor de pilha. Se ela não estiver novinha, o aparelho não funciona. Ele não acusa pilha fraca, mas também não gera fumaça. Depois de um tempo, começa a esquentar, o que deve ter alguma relação com o consumo exagerado de pilha. Renan Costa

O pouco uso que fiz foi com pilha recarregável, mas passou a dizer que estava sem carga. Comprei pilha nova alcalina, mesma coisa. Comprei um cabo para ligar no USB. Quando quer funciona, mas no geral é ligar e já passa a piscar o led indicando falta de carga. Robson Sanches

O aparelho só funcionou duas vezes. As pilhas não suportam mais do que duas utilizações. Encomendei um cabo USB e, mesmo assim, ele não funcionou. Foi para assistência técnica, onde ficou por mais de dias meses e voltou a funcionar só na primeira utilização. Agora, mesmo conectado no cabo USB, ele acende luz de pilha fraca e desliga sozinho. Alexandre Azevedo

Usei um dia. No segundo dia já parou de funcionar. Sinalizou a luz da bateria. Mesmo com a troca de pilhas por pilhas novas de ótima qualidade, ele sinaliza pouca carga. Não nebuliza mais. E agora não desliga, mesmo apertando o botão. Fica travado com a luz acesa sem produzir a nebulização e sem desligar. Necessário retirar as pilhas. Diogo de Castro Miranda

