Na China, petição de dissolução da Country Garden é adiada para 11 de junho

A incorporadora chinesa Country Garden terá até 11 de junho para reestruturar bilhões de dólares em dívidas offshore. O grupo imobiliário anunciou nesta sexta-feira, 17, que um tribunal em Hong Kong adiou a audiência para avaliar sua liquidação.

A Ever Credit, uma unidade da Kingboard Holdings sediada em Hong Kong, entrou com uma petição de liquidação contra a Country Garden em fevereiro.

O processo trata de um empréstimo não pago pela incorporadora, no valor de cerca de US$ 205,1 milhões.

A Country Garden, uma das maiores incorporadoras da China, tinha mais de US$ 15 bilhões em títulos e empréstimos internacionais pendentes até o final de junho de 2023.

A negociação de suas ações está suspensa em Hong Kong desde o final de março.

No último final de semana, o grupo conseguiu quitar dois títulos onshore antes do vencimento do prazo de carência, embora não tenha pago um título local em março deste ano e outro título em dólar em outubro do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires