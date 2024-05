'Som limpo e bateria durável': fone do Alok está por menos de R$ 200

Para quem gosta de ouvir músicas por horas, a escolha do fone de ouvido deve cuidadosa - é importante considerar a qualidade do som e conforto na hora de escolher o seu modelo favorito. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou uma oferta que pode agradar quem busca por um fone de qualidade e com bom custo-benefício.

O fone de ouvido intra-auricular sem fio WAAW by Alok — marca do DJ brasileiro — tem sido um sucesso de vendas na Amazon, com mais de 200 compras só no mês passado. O produto conquistou uma nota média de 4,3 (do total de cinco) entre consumidores. Confira os atributos desse modelo e algumas avaliações:

O que este fone tem de bom?

Este fone é do tipo intra-auricular, ou seja, tem uma ponta que é inserida no ouvido, com encaixe que diminui também o ruído externo.

Oferece autonomia de bateria para 21 horas de uso: oito horas de bateria do fone de ouvido bluetooth, mais 13 horas de carga da case.

Também promove uma recarga rápida: 1h e 40min de autonomia após 15 minutos de carga.

Com o recurso "Hands Free", é possível atender chamadas com facilidade, utilizando o controle no próprio fone de ouvido.

Promete um som estéreo HD com detalhes claros e ricos.

Design confortável.

Bluetooth com alcance máximo de 10 metros.

Tem microfone integrado.

O que diz quem o comprou?

São mais de duas mil avalições do produto na Amazon, parceira do UOL. Leia algumas opiniões a seguir.

Muito confortável. Vem com opções de borrachas para o fone, para que você possa escolher o mais confortável para você. Isolamento acústico excelente, controle touch para pausar avançar e retroceder músicas, e, para ligações, você pode atender por ele e também desligar; contém microfone embutido, possibilitando atender e proceder ligações a distância do celular. Resumindo, excelente.

Andrea Dias

Ótimo custo-benefício. Qualidade excelente, som limpo e bateria durável.

Diego

Não tive nenhum problema com o fone. O volume é alto, o grave é bom ele abafa bem o som externo e não cai da orelha.

Rafael Gonçalves Santos

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticam a performance do microfone embutido no fone e outros afirmam que o produto parou de funcionar com pouco tempo de uso.

Precisei fazer a devolução a primeira vez pois um dos lados não funcionava. A devolução foi tranquila, sem complicações. O segundo veio em perfeito estado, funcionando bem, qualidade de som muito boa; em particular achei a cor linda e o design também. Uso o dia todo e a bateria tem um ótimo desempenho. Microfone ruim, mas eu não uso.

Camila Beatriz

Aconteceu o que eu temia. Um dos fones simplesmente parou de funcionar. Decepção pura. Recomendo que procurem outras opções, pois este aqui só tem nome e visual bonitinho.

Allyson Correia

O produto é bom possui alta durabilidade de bateria, entretanto em menos de um ano um fone já parou de funcionar.

Mateus

