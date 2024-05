Incêndios no Canadá impulsionam preços do petróleo

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (17) após uma jornada de altos e baixos, impulsionados em particular pelo temor de que os incêndios no Canadá ameacem a cidade petrolífera de Fort McMurray, em Alberta.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 0,85%, chegando a US$ 83,98.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, subiu 1,04%, alcançando US$ 80,06.

Os incêndios no Canadá estão contribuindo para a alta dos preços porque existe "um risco de interrupção do fornecimento", comentou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, que destacou que o preço do petróleo canadense estava subindo junto com o do WTI do Texas.

"Com um grande volume de petróleo vindo da região de Fort McMurray, em Alberta, é provável que a propagação dos incêndios faça com que chegue menos petróleo aos Estados Unidos, o que obrigará as refinarias a comprar mais WTI", empurrando para cima o preço do barril de petróleo americano, explicou o analista.

emb-vmt/nth/dga/am/mvv

© Agence France-Presse