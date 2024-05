Síndrome de Patau: o que é a trissomia rara do filho de Zé Vaqueiro

Pelo Instagram, Zé Vaqueiro deu a melhor notícia aos quase 10 milhões de seguidores: diagnosticado com síndrome de Patau, Arthur, terceiro filho do cantor com Ingra Soares, foi para casa depois de nove meses no hospital.

"Uma nova fase começa na vida da minha família", comemorou ele. A empresária também compartilhou a boa notícia na rede social. "Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre, Arthur, em casa", escreveu ela.

O que é a síndrome de Patau

Frequência de 1 caso para cada 5 mil nascimentos. A síndrome de Patau é uma alteração genética caracterizada pela presença de um cromossomo a mais no bebê.

Ela também é conhecida como síndrome da trissomia do cromossomo 13, por essa alteração ser justamente no cromossomo 13.

Trio de cromossomos. Assim, em vez de um par de cromossomos, a pessoa apresenta um trio.

A presença de um cromossomo a mais faz com que as células funcionem de uma forma irregular, provocando, por exemplo, malformação no cérebro, nos olhos, no coração.

A causa está normalmente relacionada à idade do óvulo da mãe. A maternidade após os 35 anos apresenta um risco maior para a condição. No entanto, a síndrome pode ocorrer em casos em que a mãe é mais jovem.

Essa condição pode ser identificada ainda no pré-natal. Por meio de um ultrassom morfológico feito entre a 20ª e 22ª semana de gestação, é possível observar todas as estruturas do feto e, consequentemente, se há uma malformação.

Também é possível realizar exame cariótipo na gestação, que analisa os cromossomos presentes. Assim, é possível identificar se há uma quantidade superior ao considerado normal.

Fonte: Pablo Domingos Rodrigues de Nicola, médico geneticista

*Com informações de reportagem de 26/07/2023