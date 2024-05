Febraban: doações de associados para socorro ao Rio Grande do Sul chegam a R$ 145 mi

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos associados à entidade já doaram R$ 144,6 milhões para auxiliar no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, informou a entidade nesta sexta-feira, 17.

As doações não incluem os montantes movimentados por meio da flexibilização de condições de pagamento e das renegociações de crédito feitas pelos bancos. Também não estão contabilizadas linhas de crédito abertas especificamente para atender à população do Estado durante a calamidade.

Os bancos têm feito ainda campanhas de mobilização de clientes e funcionários para doações de recursos, além de doarem itens de primeira necessidade. Há ainda atuação da Caixa Econômica Federal para permitir o saque calamidade do FGTS e pagamentos de benefícios sociais.