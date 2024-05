De 'Harry Potter' a George Orwel, Book Friday tem coleções com até 68% OFF

A Book Friday 2024, principal evento com promoções de livros da Amazon, está on! É possível comprar livros e e-books com até 80% de desconto. A promoção vai até a próxima segunda-feira (20).

E se você está querendo passar boas horas lendo, o Guia de Compras UOL preparou uma seleção com diversos boxes com descontos de mais de 30%. Tem as sagas "Harry Potter" e "Senhor dos Anéis", a autora sucesso no TikTok Colleen Hoover, os clássicos de Gerorge Orwel e mais. Confira a seguir:

Considerada por especialistas "a mais completa versão já lançada na história"

Inclui os três livros ("A Sociedade do Anel", "As Duas Torres" e "O Retorno do Rei")

Versões corrigidas no aniversário de 50 anos

Com três obras: "1984", "A revolução dos bichos" e "Dentro da baleia e outros ensaios"

Texto integral traduzido do original em inglês

Livros com acabamento em brochura

Inclui seis livros: "Da Terra à Lua", "A ilha misteriosa", "Cinco semanas em um balão", "Vinte Mil Léguas Submarinas", "A Volta ao Mundo em 80 Dias" e "Viagem ao Centro da Terra"

Livros com acabamento em brochura

Autor é considerado um dos grandes nomes da ficção científica

Reúne os três volumes da série: "Jogos Vorazes", "Em Chamas", "A Esperança"

Livros que foram adaptados para o cinema e estrelados por Jennifer Lawrence

Indicada a partir de 15 anos

Inclui os sete livros da saga

Capa dura

Maior fenômeno editorial de todos os tempos, com mais de 450 milhões de exemplares vendidos e traduções em 78 idiomas

Inclui quatro livros: "É assim que acaba", "Todas as suas imperfeições", "Se não fosse você", "O lado feio do amor"

Autora best-seller do New York Times e sucesso no TikTok

Edição especial ilustrada por Gabriella Gouveia

Com as obras "Um estudo em vermelho", "O vale do medo", "Aventuras de Sherlock Holmes", "Mais aventuras de Sherlock Holmes", "O cão dos Baskerville" e "O signo dos quatro"

Tradução do original em inglês

Livros com acabamento em brochura e ilustração no início de cada capítulo

Com os livros "Morte no Nilo", "Um corpo na biblioteca" e "Assassinato no Expresso do Oriente"

Reúne obras importantes da Rainha do Crime, autora de oitenta romances policiais

Primeiro de uma série de 8 boxes Inclui três obras: "Cem anos de solidão", "Crônica de uma morte anunciada" e "O amor nos tempos do cólera"

Vem com livreto inédito "García Márquez em estado puro", do jornalista e tradutor de "Cem anos de solidão" Eric Nepomuceno

Autor vencedor do Prêmio Nobel de Literatura

