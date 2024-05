Ducati Monster ganha versão especial em homenagem a Ayrton Senna

A Ducati relembrou os 30 anos da morte do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna lançando uma versão especial da Monster na última quinta-feira, que marcou o início das atividades do GP da Emília-Romanha de Fórmula 1 - disputado na pista de Ímola, Itália, onde o brasileiro sofreu seu acidente fatal em 1994.

Senna teve uma relação estreita com a Ducati durante os últimos anos de sua vida, e foi um dos primeiros a ter uma Ducati Monster 900 - na qual foi visto andando pelas ruas de Mônaco em 1993.

Pouco antes de morrer, o piloto ainda idealizou uma versão especial da Ducati 916 - que após sua morte foi feita em apenas 300 unidades, a Ducati 916 Senna. Duas reedições da moto foram feitas em 1997 e 1998.

Em 2014, a Ducati 1199 Panigale ganhou uma versão especial Senna limitada a 161 unidades (seu número de participações na F1) apenas para o Brasil.

A Ducati Monster Senna tem motor Testastretta 11° de dois cilindros e 937 cc. A unidade entrega 112 cv de potência à roda traseira. Há três modos de pilotagem, controle de largada e recursos de segurança.

A moto pesa 175 kg sem combustível, quase 4 kg mais leve que a versão normal. Sua suspensão é Öhlins, seus pneus são Pirelli Diablo Rosso IV e os freios são Brembo.

Mas o que torna a moto especial é sua pintura nas cores do capacete do tricampeão mundial de Fórmula 1, em amarelo, verde e azul.

A Ducati informou que 341 unidades serão fabricadas, uma referência ao número de campeonatos que Senna venceu (3) e ao número de corridas que ganhou na Fórmula 1 (41). Seu preço é o equivalente a US$ 26.995 (cerca de R$ 138 mil).

