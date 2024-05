Dengue deixa sequelas? Elas podem durar quanto tempo?

A dengue segue em alta no Brasil e seu agente causador, o mosquito Aedes aegypti, também. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, em 2024, o país possui 4,7 milhões de casos prováveis da doença e os óbitos totalizam 2,5 mil.

Os sintomas mais comuns da dengue incluem:

Eritema (mancha vermelha parecidas com alergia)

Dor no corpo

Mialgia (dor muscular)

Fadiga Dor de cabeça

Dor no fundo dos olhos

Febre (maior que 38,5ºC)

Perda de apetite

Dor abdominal

Na forma grave de dengue:

Dor abdominal intensa

Vômito persistente

Respiração acelerada

Sangramento de mucosa ou outra hemorragia

Fadiga

Agitação ou confusão mental.

Os sintomas, em geral, persistem por um período de 5 a 7 dias. Já a dengue grave dura, em média, de 7 a 10 dias. Porém, mesmo após a recuperação, o indivíduo afetado pode continuar a experimentar sintomas residuais e ter até sequelas.

Em um cenário típico, a dor de cabeça e o cansaço podem persistir por um período mais longo, às vezes, semanas. No entanto, é importante entender que o vírus da dengue invade a corrente sanguínea e tem a capacidade de se proliferar em vários órgãos. É nesse momento que podem surgir complicações.

Veja a seguir as principais:

Riscos gestacionais: no caso de mulheres grávidas, a dengue não passa para o feto como o zika vírus, mas aumenta os riscos de aborto e parto prematuro.

no caso de mulheres grávidas, a dengue não passa para o feto como o zika vírus, mas aumenta os riscos de aborto e parto prematuro. Danos ao coração: a dengue, em seu estágio mais severo, pode provocar insuficiência cardíaca e miocardite, uma inflamação do tecido muscular do coração. Quase metade (48%) dos pacientes que progridem para a forma grave da dengue desenvolvem miocardite, informa a SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia).

a dengue, em seu estágio mais severo, pode provocar insuficiência cardíaca e miocardite, uma inflamação do tecido muscular do coração. Quase metade (48%) dos pacientes que progridem para a forma grave da dengue desenvolvem miocardite, informa a SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia). Alterações no cérebro: a depender da intensidade a dengue, surgem manifestações neurológicas. Estão sujeitos indivíduos de todas as idades. De acordo com o Ministério da Saúde, os danos incluem: convulsões, confusão mental, excesso de sono, irritabilidade, perda de memória e encefalite, uma inflamação que se desenvolve no cérebro.

a depender da intensidade a dengue, surgem manifestações neurológicas. Estão sujeitos indivíduos de todas as idades. De acordo com o Ministério da Saúde, os danos incluem: convulsões, confusão mental, excesso de sono, irritabilidade, perda de memória e encefalite, uma inflamação que se desenvolve no cérebro. Perda dos movimentos: os danos ao cérebro ainda podem repercutir em problemas de movimento e de fala, além da síndrome de Guillain-Barré, que tem por sintomas sensação de fraqueza e formigamento que começam nos pés e pernas e se propagam pelo corpo. Ela também pode elevar a probabilidade de paralisia e danos irreversíveis.

os danos ao cérebro ainda podem repercutir em problemas de movimento e de fala, além da síndrome de Guillain-Barré, que tem por sintomas sensação de fraqueza e formigamento que começam nos pés e pernas e se propagam pelo corpo. Ela também pode elevar a probabilidade de paralisia e danos irreversíveis. Comprometimento de fígado e rins: de acordo com o Ministério da Saúde, um sinal em até 50% dos pacientes com dengue é a presença de níveis moderadamente elevados de enzimas hepáticas, indicando danos ao fígado e, em casos graves, seu mau funcionamento.

de acordo com o Ministério da Saúde, um sinal em até 50% dos pacientes com dengue é a presença de níveis moderadamente elevados de enzimas hepáticas, indicando danos ao fígado e, em casos graves, seu mau funcionamento. Insuficiência renal aguda: em situações extremas, os pacientes podem apresentar sintomas ainda mais alarmantes, como convulsões ou coma, conforme relata a SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia).

Sequelas de dengue duram quanto?

É muito variável. Alguns podem enfrentar problemas permanentes, enquanto outros podem apresentar sintomas que tendem a melhorar com o passar do tempo.

Em suma, vai depender do tipo de dengue contraída, as áreas do corpo afetadas, a gravidade, a condição de saúde e a resposta imunológica individual.

A probabilidade de desenvolver a forma grave da doença, que pode resultar em sequelas permanentes, é maior em grupos de risco, que devem ter cuidado extra na prevenção da doença e, em caso de infecção, buscar logo assistência médica.

São eles:

Pessoas com comorbidades,

Crianças menores de 2 anos,

Idosos,

Grávidas e mulheres que deram à luz recentemente.

Fontes: Bernardo Montesanti, infectologista do Serviço de Epidemiologia do CHC-UFPR (Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná); Gilberto Berguio, sanitarista e professor da Escola de Medicina da PUC-PR; Fabiano Guimarães, médico de família e comunidade da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG).

*Com informações de reportagem publicada em 12/08/2022, 26/05/2022, 06/02/2024