Danone conclui venda de negócio na Rússia

Paris, 17 - A Danone anunciou nesta sexta-feira, 17, que concluiu a venda de seu negócio de produtos lácteos e de base vegetal na Rússia para a empresa russa Vamin, também conhecida como Vamin Tatarstan. Em março, a companhia francesa disse que tinha obtido as aprovações regulatórias necessárias das autoridades da Rússia para a venda.A Danone iniciou o processo de venda em outubro de 2022, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, colocou as operações locais da empresa sob controle do governo. Com a medida, a empresa registrou uma baixa contábil de 1,2 bilhão de euros (US$ 1,3 bilhão). Fonte: Dow Jones Newswires.