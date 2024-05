Corpos desmembrados de candidato a vereador e sua esposa são encontrados no México

Os corpos de quatro pessoas, incluindo o de um candidato a vereador e o de sua esposa, foram encontrados desmembrados dentro de um veículo incendiado e abandonado em Acapulco, no sul do México, informaram fontes locais nesta sexta-feira (17).

A vítima foi identificada pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI) como Aníbal Zúñiga Cortés, que disputaria uma vaga no município de Coyuca de Benítez, no estado de Guerrero.

O político e sua esposa "foram assassinados covardemente", afirmou em comunicado a seção do PRI em Guerrero, uma área duramente atingida pela violência do crime organizado.

Os outros dois corpos e materiais de propaganda do candidato foram localizados no veículo incendiado.

O Ministério Público estadual informou em um breve comunicado que iniciou uma investigação sobre o assassinato.

A campanha para as eleições de 2 de junho no México, nas quais serão eleitos mais de 20 mil cargos federais e locais, foi abalada por uma onda de violência, especialmente contra candidatos a cargos municipais.

Na noite de quinta-feira, no estado de Chiapas, também no sul do país, Lucero López Maza, candidata a prefeito de La Concordia, foi assassinado em um ataque a tiros após um comício.

Outras cinco pessoas, incluindo um menor, também morreram. Também foram relatados pelo menos outros dois ataques contra candidatos em menos de uma semana.

Vinte e seis candidatos a cargos públicos foram assassinados desde 23 de setembro, quando teve início o processo para as eleições gerais, até 1º de maio, segundo uma contagem sobre violência eleitoral feita pela organização Data Cívica.

