Como turbinar a imunidade no outono: 5 dicas contra resfriado e alergias

Todo ano é a mesma história: o outono chega, o ar fica mais seco e o número de casos de gripe, resfriado e reações alérgicas, como a rinite, dispara — e não, passar mais tempo em casa ou outros ambientes fechados não diminui essa probabilidade. Muito pelo contrário. O que fazer, então, para blindar o organismo ao longo da estação? Reunimos algumas dicas de ouro:

1. Hidrate-se

A boa hidratação do corpo é fundamental para manter a imunidade em alta. O organismo humano é composto em sua maior parte por água. Ela é essencial para que todas as reações bioquímicas ocorram perfeitamente nas células em especial quando ficamos doentes. Ingerir uma boa quantidade de água, que varia de 1,5 litro a 2 litros por dia ou até mais, é sempre bom para a saúde.

2. Faça boas escolhas à mesa

Inclua no cardápio frutas cítricas, que possuem alto teor de vitamina C, um potente antioxidante que ajuda a diminuir o dano celular e, consequentemente, fortelece o sistema imune. Outra boa fonte de antioxidantes é a castanha-do-pará, rica em selênio e vitamina E.

Na versão natural, feita apenas com leite e fermento lácteo, o iogurte é fonte de micro-organismos que contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal. Isso auxilia o sistema imune na luta contra infecções e bactérias ruins.

Abundantes em diversas vitaminas e minerais, vegetais verde-escuros, como couve, chicória e espinafre, e o mel (experimente combiná-lo com limão ou gengibre para ainda mais sabor e benefícios!) também são aliados do intestino e do organismo como um todo.

3. Pratique exercícios, mas sem exageros

Entre os principais fatores que provocam uma queda na imunidade estão o estresse, o sedentarismo ou o excesso de atividade física e a má alimentação. Isso porque a falta de algumas vitaminas e minerais prejudica o bom funcionamento das células.

Porém, é importante entender que toda atividade física é uma agressão ao organismo e gera um processo inflamatório — e é justamente ao se condicionar para combater isso que as defesas do corpo aumentam. Só que quando o exercício é prolongado (acima de uma hora) ou não há descanso suficiente entre um treino e outro o estresse no corpo é tão grande que há uma queda no sistema imune, que precisa trabalhar excessivamente para minimizar os prejuízos do excesso de atividade física.

4. Durma bem

Falando em descanso, dormir poucas horas frequentemente ou distúrbios como ronco e apneia do sono também geram um grande estresse no organismo. Após um tempo, isso tende a aumentar o nível de citocinas (moléculas mediadoras de inflamação) no organismo e causar um prejuízo nas células de defesa.

Caso a queda na imunidade esteja relacionada a problemas na hora de dormir, é necessário procurar um especialista para tratar e melhorar a qualidade ou o tempo de sono, por meio de medidas específicas para cada caso. Como saber se você tem uma boa noite de sono? Um indicador disso é acordar bem-disposto e pronto para o dia, sentir-se bem para realizar as atividades diárias. Em geral, a maior parte das pessoas precisa de sete a oito horas de sono. Porém, existe quem fique bem com cinco ou seis horas na cama e aqueles que precisam dormir por nove horas.

5. Não subestime o poder do autocuidado

Diversos estudos associam o estresse ao risco e à piora de doenças. Um (ótimo) motivo a mais para reservar na agenda momentos para aliviar a pressão do dia a dia, seja criando uma atmosfera relaxante em casa, passando mais tempo com os amigos ou investindo em novos hobbies.