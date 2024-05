Alunos fazem apologia ao nazismo em grupo de escola em São Paulo

Alunos de uma escola de São Paulo trocaram imagens de suásticas em grupos de WhatsApp.

O que aconteceu

Estudantes enviaram imagens em grupo. Alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Lema, na Vila Leopoldina (SP), enviaram imagens editadas de jogadores de futebol e do personagem Pou, do jogo de videogame homônimo, com a bandeira da Alemanha Nazista e suásticas.

Caso foi denunciado por filha de judeu. Uma aluna que está no grupo contou o que aconteceu ao seu pai, que é judeu. Ele então passou a reclamação à diretoria da escola, mas diz que que teve de cobrar por dias até que a instituição se posicionasse. "Parece que não entenderam a gravidade do assunto", disse ele ao UOL.

Alunos não foram suspensos. A diretora da escola, Márcia Prado, afirmou que os alunos foram chamados e os pais foram comunicados do que aconteceu. Prado afirma que a escola "segue as determinações da legislação vigente" e que só suspenderá os envolvidos caso "houver outra situação de desrespeito".