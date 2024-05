Compacta e portátil: saiba o que cadeira de refeição para bebês tem de bom

Quem tem criança pequena sabe como a hora da refeição pode ser complicada. Restaurante ou casas de amigos e parentes nem sempre estão equipados para receber os pequenos com o conforto e a segurança que eles precisam. Para facilitar a vida neste momento, a Cadeira de Refeição Portátil da marca Cosco Kids pode ser uma boa opção — até para ter na sua própria casa.

Por ser portátil, ela pode ser facilmente instalada sobre uma cadeira, conta com cintos de segurança e oferece duas posições de altura. Com 8% de desconto na Amazon, ela sai agora por R$ 133,64. Conheça mais detalhes sobre o produto e veja o que diz quem já tem um:

O que essa cadeira de refeição portátil tem de bom?

Promete ser fácil de instalar em qualquer cadeira comum e conta com tiras especiais para isso;

Portátil e compacta, é ideal para levar em passeios por ser fácil de transportar;

Possui cintos de segurança;

Tem duas posições de altura;

Com bandeja removível ;

Possui tampa com porta objetos;

O que diz quem comprou esse produto?

A Cadeira de Refeição Portátil, da marca Cosco Kids, tem mais de 10.200 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 84% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,7. Veja a seguir a opinião de quem comprou o produto:

Cadeirinha ótima, atendeu bem minhas expectativas. De fácil limpeza e transporte, encaixou bem na minha cadeira!! Patricia

Simples e útil. Fácil limpeza. Marcel

Prática e fácil de montar e desmontar. Para as refeições caiu como uma luva. André Honório

É exatamente como no anúncio. Fácil de manusear e para limpar porque é toda em material plástico. Adorei. Neiry Karla

Pontos de atenção

Para alguns consumidores, a cadeira não se mostrou fácil de manusear ou limpar.

Não é prática pra montar e nem pra limpar, além de ser apertada, o que diminui o tempo de uso em relação ao crescimento da criança. Como não tinha mesa em casa, tive que usar improvisadamente em sofá ou no chão. Caso a bebê se movesse bruscamente a cadeira virava com ela junto. Achei perigosa. Ananda Carvalho

A cadeira é linda, mas não se engane: não dá para limpar o cinto porque a Cosco não usou parafusos. A peça que prende o cinto não desmonta a não ser que você quebre. Péssima compra. Islandia C.

