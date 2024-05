Andar com pés descalços tem vantagens surpreendentes; veja 5 benefícios

Os primeiros calçados inventados pelos seres humanos datam de 10 mil a.C. e tinham o objetivo de proteger os pés. Gelo, calor, pedras, bichos peçonhentos, espinhos, sujeiras, tudo isso foi superado com invenção que, mais tarde, virou também um acessório de moda.

Por outro lado, com os sapatos, o andar descalço quase que virou um hábito antinatural, ideia reforçada especialmente após a Revolução Industrial e a criação dos transportes tecnológicos. Agora, a humanidade está redescobrindo as vantagens de andar com os pés descalços. Conheça abaixo cinco benefícios.

1. Contato com natureza e melhora da saúde geral

Seja no solo, grama ou areia, a terapia de se reconectar com a Terra, chamada de grounding (ou aterramento em português), garante bem-estar, melhora da resposta imune, ajuda na recuperação de lesões, processos inflamatórios e dores crônicas, e isso devido à absorção dos elétrons da superfície que teriam efeito antioxidante no corpo. Mas certifique-se sobre o estado do local escolhido.

2. Mais equilíbrio, propriocepção e autoconsciência

Andar descalço, diferentemente de andar calçado, melhora tudo isso, pois "conserta" nosso padrão de caminhada natural, ou marcha fisiológica.

Com tênis, apesar de toda tecnologia que alguns modelos podem oferecer, o uso de certos grupos musculares que podem fortalecer o corpo acaba impedido e o impacto costuma ocorrer mais no calcanhar.

3. Primeiros passos com segurança e estabilidade

Crianças pequenas devem ser incentivadas pelos pais a darem os primeiros passos descalças. Mas os responsáveis devem assegurar alguns cuidados, como manter a limpeza do chão, que também não pode ser gelado ou ter coisas que favoreçam quedas e perfurações.

O bom de aprender a andar naturalmente, sem calçado, é que se adquire maior segurança, estabilidade, além de ajudar a fortalecer a musculatura dos pés e a formar a curvatura plantar.

4. Redução do risco de deformidades nos pés

Os pés ficam livres e confortáveis, diferentemente de quando se usa sapatos o dia inteiro, ainda mais muito ajustados, apertados, ou com salto alto e fino. Eles podem facilitar o aparecimento de uma saliência óssea que cresce na articulação na base do dedão do pé (joanete), além de outros problemas, como dedos curvados, em garra, ou em formato martelo.

5. Fortalecimento de várias partes do corpo

Andar descalço contribui para o fortalecimento dos pés, mas também dos joelhos, pernas, quadris e coluna, sem falar que garante amplitude de movimento adequada, ativa os nervos, melhora a circulação e mantém a boa postura. Diferente de quando os pés estão sempre calçados e em desuso, o que causa fascite, tendinopatias e fraturas por estresse.

Fontes: Márcia Borges, pediatra pela EPM-Unifesp (Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo); Marco Tulio Costa, ortopedista do Hospital Israelita Albert-Einstein e do Instituto Cohen, em São Paulo; Mauro Gomes, pneumologista e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; e Raymundo Paraná, professor de gastro-hepatologia da UFBA (Universidade Federal da Bahia).

*Com informações de reportagem publicada em 14/12/2022