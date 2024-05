Voluntário que caiu de carro durante resgates no RS está em estado grave

Do UOL, São Paulo

O voluntário Adroaldo Gabana está em estado grave após sofrer um acidente enquanto ajudava a resgatar vítimas das enchentes em Muçum (RS).

O que aconteceu

O estado de saúde do homem de 39 anos é ''gravíssimo''. Segundo informou a esposa Jocenia Propodoski ao UOL, um eletroencefalograma feito mostra que o cérebro tem atividade, mas ele segue em coma, e os parâmetros serão reavaliados amanhã (16).

Adroaldo Gabana sofreu traumatismo craniano após cair da caçamba de uma caminhonete e bater a cabeça. Acidente ocorreu em Muçum e o voluntário foi transportado com urgência para Lajeado por um helicóptero da FAB (Força Aérea Brasileira) no dia 7 de maio.

Adroaldo precisou passar por uma cirurgia na última quinta-feira (9). Uma parte do osso do crânio foi retirada para a descompressão do cérebro. ''Foi ajudar e depois aconteceu o fato, desde então não acordou mais'', contou um vizinho e amigo ao UOL.

Engenheiro agrônomo e pai de uma filha de 6 anos, o voluntário era da cidade de Ciríaco. Aproveitando que estava de férias do trabalho, ele com três amigos foram à Muçum para ajudar as vítimas da tragédia.

Ele voltaria para casa no dia seguinte ao acidente. ''Todos que conhecem o adroaldo sabem a pessoa do bem que ele é, vamos rezar muito por ele'', pediu uma amiga pelas redes sociais.