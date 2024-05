Tênis de corrida com placa de carbono está pela metade do preço

Para quem pratica corrida é essencial contar com um tênis confortável e que ofereça bom amortecimento e impulsão. Porém, os calçados com esses recursos costumam ter preços mais salgados.

Se você está procurando aquele desconto para comprar um tênis, o Guia de Compras UOL encontrou o modelo New Balance Fuelcell Supercomp Pacer, equipado com placa de carbono, pela metade do preço. Ele sai por R$ 699,99 no site da empresa.

Quer saber se esse produto vale a pena para você? Conheça as características dele e como funciona a tecnologia da placa de carbono.

O que esse tênis tem de bom?

Tem cabedal (corpo do tênis) em tecido respirável na cor laranja, com detalhes nas cores amarelo e branco

Apresenta uma tecnologia chamada Energy Arc, com placa de fibra de carbono aparente na base da sola

Também conta com o recurso FuelCell na entressola, para impulsionar a passada

Como funciona a placa de carbono?

Os tênis com placa de carbono melhoram o desempenho de atletas em corridas de longa distância e também se tornaram sonho de consumo de praticantes amadores. Para isso, os modelos contam com uma placa de carbono (ou de outro material, conforme o fabricante) que impulsionam o pé.

No entanto, a experiência pode variar de pessoa para pessoa, já que depende do ajuste do tênis, do tipo de pisada e de outras preferências individuais. É bom experimentar diferentes modelos, tamanhos e ajustes para entender o que funciona melhor para você.

Vantagens X desvantagens da placa de carbono

Vantagens

Melhor eficiência energética

Aumento da velocidade

Amortecimento e estabilidade

Redução da fadiga

Melhor aerodinâmica, reduzindo a resistência ao ar e melhorando a eficiência geral

Desvantagens

Custo elevado

Rigidez

Adaptação necessária

Redução de propriocepção (a sensação do terreno sob os pés), o que pode aumentar o risco de lesões em terrenos irregulares

Não é adequado para todos: a escolha de tênis deve ser baseada em suas necessidades, tipo de corrida e preferências

*Com informações de conteúdo publicado em 23/10/2023.

