Tempestade faz rio transbordar e deixa norte da Itália em alerta

MILÃO, 15 MAI (ANSA) - A cidade de Milão, no norte da Itália, entrou em alerta nesta quarta-feira (15) após o rio Lambro transbordar devido às fortes chuvas que atingiram a região na noite passada.

Segundo as autoridades locais, a onda de mau tempo provocou inundações em algumas áreas e problemas significativos no trânsito em toda a região da Lombardia. As províncias mais afetadas são Milão, Varese e Lodi.

O Corpo de Bombeiros realizou mais de 100 intervenções relacionadas às enchentes em Milão, onde as rotas de vários ônibus e bondes precisaram ser desviadas.

No bairro à margem do rio Lambro, ruas e praças ficaram alagadas e diversos prédios foram evacuados. Os mergulhadores dos bombeiros chegaram a resgatar uma senhora com deficiência que se encontrava ilhada em sua residência, onde a água chegou a um metro e meio de altura. A idosa foi hospitalizada.

As tempestades fizeram as autoridades acionarem o tanque que protege os bairros Niguarda, Pratocentario e Isola de Milão de possíveis inundações do rio Seveso.

"Os níveis dos rios aumentaram com as chuvas durante a noite.

Mais uma vez esta obra vital entrou em operação e está protegendo a nossa cidade", explicou o conselheiro de Segurança e Defesa Civil de Milão, Marco Granelli, exigindo "máxima cautela" da população.

De acordo com a previsão do tempo, há risco de fortes trovoadas com granizo no norte da Itália, em particular na Planície do Pó, enquanto que um calor intenso afetará o sul do país nas próximas 48 horas. (ANSA).

