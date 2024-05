Senado suspende dívida do RS por 3 anos; total chega a R$ 23 bi

O Senado aprovou nesta quarta-feira (15) o projeto de lei que suspende a dívida de estados com a União por três anos em caso de calamidade pública por eventos climáticos extremos. A medida foi anunciada nesta semana pelo presidente Lula (PT) e, neste momento, vai beneficiar o Rio Grande do Sul em meio aos estragos causados pelas fortes chuvas, liberando R$ 23 bilhões do cofre gaúcho.

O que aconteceu

Senadores aprovaram o texto com 61 votos a favor e nenhum contra. O texto foi aprovado pela Câmara ontem (14) e agora segue para sanção do presidente Lula.

O projeto não perdoa a dívida, mas suspende o pagamento de parcelas do montante total e dos juros por três anos. O texto foi enviado ao Congresso pelo governo federal.

Suspensão das parcelas dará a governo gaúcho R$ 11 bilhões para reconstruir o estado. Apesar disso, o governador Eduardo Leite (PSDB) reclamou e disse que tinha pedido o perdão da dívida.

Projeto também permite zerar a taxa de juros de todo o estoque da dívida no mesmo período. A isenção chega a R$ 12 bilhões e, com isso, o alívio aos cofres gaúchos será de R$ 23 bilhões.

O permite que os estados que ainda não foram aprovados no Regime de Recuperação Fiscal possam renegociar a dívida. A mudança beneficia o RS e outros estados na mesma situação.

Montante deverá ser direcionado integralmente a um fundo público para reconstrução do estado. O governo estadual precisa apresentar um plano de investimentos ao Ministério da Fazenda em até 60 dias, com os projetos e as ações que serão executados com os recursos que seriam usados para pagar a dívida.

Prestação de contas será pública. O estado terá que apresentar a aplicação dos recursos correspondentes às ações listadas e aos valores que deixaram se ser pagos à União. Também será necessário apresentar um relatório com a execução do montante em até 90 dias de encerrar o ano.

Congresso já aprovou outras medidas de socorro ao RS

Câmara e Senado aprovaram dois projetos que alteram a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento de 2024. As propostas permitirão agilizar o envio de recursos por emendas parlamentares ao Rio Grande do Sul.

Estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2024. A decretação de calamidade pública aprovada por deputados e senadores permite maior flexibilidade na aplicação de recursos financeiros, independentemente dos limites de gastos estabelecidos à União e dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Calamidade no RS

149 pessoas morreram em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. Há ainda 108 desaparecidos e 806 pessoas feridas. A informação é de boletim publicado pela Defesa Civil às 12h desta quarta-feira (15).

Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Há 538.245 desalojados e 76.580 pessoas em abrigos.