Prates diz que deixa Petrobras em condição melhor do que recebeu empresa

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ex-presidente-executivo da Petrobras Jean Paul Prates disse nesta quarta-feira, ao sair da sede da empresa, que está deixando a petroleira em uma condição melhor do que recebeu a companhia quando tomou posse como CEO no início de 2023.

Em entrevista a jornalistas na porta da sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, Prates disse que a empresa está com uma política de preços ajeitada e a reindustrialização encaminhada na áreas de refino, fertilizantes e na indústria naval.

Prates deixa o comando da companhia após decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de substituí-lo. O Ministério de Minas e Energia informou que vai indicar para a posição a ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Magda Chambriard.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)