Justiça manda redes sociais derrubarem publicação de Boulos contra Nunes

A Justiça Eleitoral determinou que publicações do pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) referentes ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) sejam retiradas do ar.

O que aconteceu

As publicações afirmam que o atual prefeito "tirou R$ 3,5 bilhões da educação e pode ficar inelegível". A decisão liminar atendeu a uma representação do partido do MDB.

O decisão liminar cita que Boulos passou a exibir em suas redes sociais, no Facebook e no Instagram, a imagem de Nunes com as informações. A determinação é do juiz eleitoral Paulo Eduardo de Almeida Sorci, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Publicações alcançaram mais de 20 mil curtidas — documento diz que "não restam dúvidas" sobre uma situação de "perigo". "A permanência das imagens na rede pode macular a paridade entre os possíveis candidatos ao pleito vindouro já que eventual convencimento acerca de potencial inelegibilidade pode desestimular o voto na reeleição do atual prefeito."

A Justiça Eleitoral determinou a notificação da Meta [responsável pelo Facebook e pelo Instagram] para remover as publicações. Prazo é de 48 horas, sob pena diária de R$ 1 mil.

Em uma das publicações feitas por Boulos, ele afirma que "prática foi denunciada ao STF". "Nunes cometeu crime ao retirar dinheiro da educação em São Paulo. A prática foi denunciada ao STF e pode torná-lo inelegível."

O que diz a pré-campanha de Boulos

A pré-campanha de Boulos afirmou que "o prefeito Ricardo Nunes não quer que a população conheça a verdade sobre sua péssima gestão na cidade de São Paulo." Segundo a pré-campanha, por isso "entrou com uma ação na Justiça para proibir e censurar a publicação de que deixou de repassar o percentual obrigatório de 25% da receita do município para a área"

A equipe de Boulos disse ainda que o caso foi levantado ao Tribunal de Contas do Município e está no Ministério Público de São Paulo. A pré-campanha informou ainda que o "PT de São Paulo vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF)."