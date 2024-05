iPhone 15 e iPhone 14 estão com descontos até R$ 2.450; veja qual escolher

O iPhone é objeto de desejo de muita gente, mas os preços do smartphone da Apple costumam ser salgados. Por isso, é bom aproveitar as ofertas se você deseja levar um deles para casa.

O iPhone 15, lançado em setembro do ano passado, e o iPhone 14, no mercado desde 2022, estão com redução de até R$ 2.450 nos preços da Amazon, parceira do UOL (descontos calculados com base nos preços oficiais no site da Apple). Está em dúvida de qual é o melhor deles para você? Leia a seguir as principais características de cada modelo.

Tem como novidade a entrada USB-C, que permite o uso de carregadores que não sejam da Apple.

Ganhou a "Ilha dinâmica", recurso que aproveita a presença do entalhe no topo da tela para exibir notificações e executar comandos de alguns programas.

Câmera dupla traseira com até 48 MP, ou seja, tem maior definição do que a geração anterior. A câmera frontal é de 12 MP.

O zoom foi melhorado. Agora são três possibilidades no lugar de apenas duas —é a 1ª vez que a Apple traz essa função para um celular com duas câmeras principais.

Estreou o Modo Retrato "automático": ao detectar uma pessoa em primeiro plano, a câmera já desfoca o fundo. Se você desejar tirar o desfoque, é só ir nas configurações da foto.

Tem o Modo Cinematográfico em 4K, permitindo alterar o foco entre o primeiro plano e o fundo de forma automática.

Tela de 6,1 polegadas, com brilho máximo de 1.000 nits (unidade de medida referente ao brilho).

6 GB de memória RAM.

Processador A16 Bionic, lançado em 2022 e até então exclusivo do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Bateria de 3.349 mAh. Reprodução de streaming de vídeo direto até 16h, segundo a Apple.

Tem a tradicional porta Lightning para recarga da bateria e transferência de dados. Com isso, somente o carregador da Apple vai funcionar, padrão que vinha desde o iPhone 5.

Não tem a Dynamic Island (Ilha Dinâmica). O entalhe é retangular e fica fixo no topo da tela.

Câmera traseira dupla de 12 MP cada. O sensor é maior do que o do iPhone 13. Por isso, consegue capturar mais luz, o que ajuda em registros em ambiente com pouca iluminação.

O zoom possui duas distâncias. O iPhone 15 tem uma a mais.

Também tem o Modo Cinematográfico em 4K.

Estreou o Modo Ação (junto com seus irmãos da linha iPhone 14 Pro), que permite estabilidade ao gravar vídeos com movimento.

Tela de 6,1 polegadas, com brilho máximo de 800 nits.

Processador A15 Bionic, de 2021.

6 GB de memória RAM.

Bateria de 3.279 mAh. Reprodução de streaming de vídeo direto até 16h, segundo a Apple.

Como escolher o melhor iPhone?

A cada geração de smartphones da Apple, há evoluções. Algumas, porém, são quase imperceptíveis numa primeira olhada. Se você tem um iPhone 12 ou anterior, por exemplo, as mudanças serão mais sentidas na compra de qualquer um dos celulares da lista.

Além das evoluções de uma geração para outra, o preço é algo muito importante de se avaliar.

Sendo assim, o perfil mais adequado para casa modelo é:

iPhone 15: para quem trabalha muito com o celular e/ou usa o telefone para fazer fotos profissionais

Embora as câmeras das gerações anteriores estejam longe de serem ruins (pelo contrário, seguem entre as melhores do mercado), a diferença para o último lançamento da Apple é interessante. Existem melhorias na fotografia e capturas de vídeos.

Além disso, não há como negar que o uso de uma porta USB-C para carregador é uma grande mão na roda para a maioria dos consumidores. Não necessitar de um carregador exclusivo de uma marca para conseguir dar aquela sobrevida à bateria pode fazer a diferença no cotidiano.

iPhone 14: para quem ama e/ou trabalha com fotografia e vídeos

O conjunto do smartphone é um dos melhores da categoria, mesmo sendo um telefone de 2022. A presença do Modo Cinematográfico em 4K é algo a se levar em consideração, ainda mais se você pretende produzir vídeos mais profissionais.

Além disso, ele atenderá a um perfil de consumidor que não quer gastar mais de R$ 4.000 com um telefone — considerando a oferta mais barata do modelo.

*Com informações de reportagem de Aurélio Araújo, colaboração para o UOL.

